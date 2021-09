Una passerella che unirà il Comune della cintura alla città del Santo: il via agli attesi lavori

Un intervento atteso da tempo: finalmente il Comune di Albignasego può procedere con l’installazione della passerella che oltrepassa lo scolo Boracchia, consentendo di collegare il quartiere dei Ferri con Padova.

Passerella

Adesso che finalmente la Città di Padova ha acquisito, tramite esproprio, le aree in cui si innesterà la passerella, il Comune di Albignasego è pronto a partire con i lavori. Ad allungare i tempi per avviare l’intervento sono stati anche la necessità di rispettare le disposizioni della Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Veneto, in quanto lo scolo è vincolato dal punto di vista paesaggistico. Inoltre la recente difficoltà a reperire le materie prime, che stanno riscontrando tutte le ditte, ha rallentato ulteriormente l’avvio dei lavori: adesso sono comunque pronti a partire già dalla prossima settimana. La passerella sarà realizzata in legno e dotata di parapetti di sicurezza. Avrà un andamento ad arco, per rispondere alle richieste del Consorzio di bonifica, il quale avendo necessità di intervenire nelle opere di manutenzione dello scolo tramite un barchino, deve avere lo possibilità di passare sotto la struttura.

Ciclabile

La passerella troverà innesto dal lato del Comune di Albignasego a livello di via Genova, nell’ansa dello scolo Boracchia e dell’adiacente area a verde. Dal lato del Comune di Padova insisterà invece in via Lodovico Pastò. Da lì poi si potrà proseguire per Padova oppure raggiungere via Roma, ad Albignasego, e i suoi servizi. Quest’opera va a sommarsi ai numerosi interventi eseguiti sulla rete di ciclabili, che negli ultimi cinque anni ha visto la realizzazione di sei chilometri di nuove piste ciclopedonali nel territorio di Albignasego. Tra queste, ormai in fase di avvio, c’è anche una nuova ciclabile in via Padova, che sarà separata dalla sede stradale tramite una cordonata di sicurezza: l’intervento, già appaltato, è stato rinviato di qualche settimana, in quanto la ditta incaricata di eseguire i lavori sta attendendo la fornitura di tutto il materiale necessario. Appena sarà in possesso di tutto il necessario, avvierà il cantiere, che durerà indicativamente una decina di giorni. Iniziare i lavori e poi attendere il resto del materiale avrebbe comportato la presenza di un cantiere per lungo tempo, con conseguenti maggiori disagi ai cittadini.