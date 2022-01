Ponte Vigonovese, l'opera artistica di Burroni ad accogliere i viaggiatori

«La creatività simboleggiata dalla lettura contemporanea del celeberrimo gesto della creazione di Michelangelo». E’ questo il tema dell’opera dell’artista Andrea Burroni che annuncia, al viaggiatore che attraversa il ponte, l’ingresso in un luogo che deve alla sua creatività il suo progredire. E' stata "scoperchiata" oggi 21 gennaio la decorazione del parapetto del viadotto di Corso Argentina su via Vigonovese. Considerata la specificità dell'opera, l’attività artistica è stata aggiudicata ad Andrea Burroni che ha già collaborato con l’amministrazione comunale per la riqualificazione di Piazza De Gasperi.

Il vicesindaco Andrea Micalizzi

«Continuano la cura e l'attenzione ai quartieri. Con questo intervento che va a completare la nuova infrastruttura, l’arte invade la strada e lo spazio urbano rendendo più piacevole e caratterizzante il percorso stesso a tutti coloro che lo attraverseranno. E' un'opera che fa pensare all'idea di una città che manda messaggi, che crea sensazioni – sottolinea il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi – Si tratta di una realizzazione artistica voluta e condivisa dall’amministrazione insieme all’associazione che rappresenta le attività commerciali di Camin. Abbiamo, infatti, colto fin da subito la proposta di realizzare un intervento che caratterizzasse l'ingresso al quartiere sottolineandone l'identità, trasformando così una situazione critica, dovuta ai disagi per i lavori, alla presenza del cantiere, in una bella opportunità. Ringrazio, pertanto, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, in particolare Andrea Burroni, occhio attento all'immagine, alla tradizione e alla valorizzazione degli spazi pubblici della città da interpretare come modelli di sviluppo della comunità. Con l'artista - chiude Micalizzi - abbiamo già preso l'impegno di realizzare, a breve, un intervento anche sull'altra facciata del ponte».

Fornasiero e Burroni

«Questo intervento si inserisce in un percorso di riqualificazione del quartiere di Camin sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista estetico, ricordo i murales già presenti - precisa il presidente dell’associazione Come in - Attività commerciali di Camin, Filippo Fornasiero - L’opera porge il benvenuto a tutte le persone che entrano nel quartiere trasmettendo anche la sensazione della continua evoluzione che coinvolge il territorio». «Ritengo che la creatività non sia solo un pensiero tradotto in arte - spiega l’artista, Andrea Burroni - La mia opera suggerisce, attraverso immagini d'arte, che si crea con l'artigianato, l'industria e la tecnologia; basta accomunare ricerca a risultati innovativi, per i quali occorre appellarsi inequivocabilmente alla creatività».