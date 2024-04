Ricordato l'appuntato Michele Angelini a 43 anni dal delitto

Ieri 20 aprile a Villa “Francesco Erizzo” di Pontelongo, in occasione del 43° anniversario della morte dell’appuntato Michele Angelini, si è svolta la cerimonia celebrativa del conferimento della cittadinanza onoraria del comune di Pontelongo all’arma dei carabinieri. Il delegato del prefetto di Padova Luigi Vitetti, il comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” generale Maurizio Stefanizzi, il sindaco di Pontelongo Roberto Franco, accompagnati dalla vedova dell’appuntato Michele Angelini hanno deposto una corona d’alloro ai piedi della targa commemorativa del militare deceduto nel corso di una rapina presso l’ufficio postale di Pontelongo il 21 aprile 1981, con la benedizione impartita ed una preghiera in memoria del militare resa dal cappellano militare don Corrado Tombolan. Presenti anche il comandante della legione “Veneto” generale Giuseppe De Liso, il comandante provinciale carabinieri di Padova colonnello Michele Cucuglielli, una rappresentanza della Compagnia di Piove di Sacco, dell’associazione nazionale carabinieri, Eleonora Mosco delegata della Provincia di Padova, una rappresentanza dei sindaci della Saccisica e i ragazzi del consiglio comunale di Pontelongo. A seguire il coro della scuola primaria “Montessori” composto da dieci ragazzi ha eseguito l’Inno d’Italia. Alcuni alunni delle scuole secondarie di primo Leopardi di Pontelongo hanno letto brevi pensieri sulla figura dell’appuntato Michele Angelini, seguito poi dall’intervento di Michele Turetta nipote del militare caduto che ha ricordato la figura dello zio al quale è stata intitolata la sala consiliare del comune di Pontelongo e la sede dell’associazione nazionale carabinieri di Piove di Sacco.

Gli interventi

Hanno preso la parola in ordine il sindaco di Pontelongo e il delegato del prefetto di Padova prima dell’intervento di chiusura del generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la sensibilità avuta verso l’Arma rievocando il gesto eroico dell’Appuntato Angelini. A chiusura degli interventi alcuni alunni delle scuole secondarie di primo grado Leopardi di Pontelongo hanno rivolto al generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi, alcune domande sulla figura del carabiniere cui l’alta autorità militare ha risposto volentieri enfatizzando i valori del senso del dovere e del sacrificio che hanno a suo tempo ispirato l’appuntato Angelini e che devono caratterizzare ogni servitore dello Stato. Al termine degli interventi il sindaco di Pontelongo Roberto Franco ha formalmente conferito la cittadinanza onoraria all’Arma attraverso la consegna dell’attestato al comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto che da parte sua ha assicurato che l’importante riconoscimento rimarrà esposto permanentemente nella sala di rappresentanza del comando interregionale Vittorio Veneto di Padova. Per ultimo, il Sindaco ha consegnato l’attestazione di civica benemerenza al luogotenente Giovanbattista Luigi Ferrante, comandante della stazione carabinieri di Codevigo quale riconoscimento dell’impegno profuso a favore della comunità.