Lutto a Pontelongo: è morto il vicesindaco Renato Gibin

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere a Pontelongo. Oggi 12 febbraio si è spento Renato Gibin. Aveva 63 anni. Era il vicesindaco del paese. Lascia nello strazio la moglie Vittoria e il padre Francesco. Non appena si è diffusa la notizia del decesso, i colleghi amministratori si sono chiusi nel loro dolore. Perdono non solo un componente della giunta, ma un amico che nel corso di questi anni ha svolto un lavoro importante con l'unico grande obiettivo di elevare la qualità della vita della sua gente. Il giorno del funerale è probabile che saranno in tanti coloro che vorranno dedicargli l'ultimo estremo saluto.

Chi era

Laureato in Urbanistica, si occupava di cartografia, sistemi informativi geografici e analisi dei fenomeni territoriali. Attivo volontario nel presepe vivente e nella Pro loco di Pontelongo. Dal giugno 2019 era al servizio della sua collettività con il ruolo di consigliere e assessore ai Lavori pubblici e Ambiente. Il giorno del funerale in comune a Pontelongo verrà proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto per una persona che in questi anni si è spesa in prima persona, senza il timore di metterci la faccia, con grande spirito di servizio fino a quando le forze l'hanno assistito. Alla sua famiglia sono pervenute le condoglianze di tutte le amministrazioni comunali della provincia di Padova e non solo.