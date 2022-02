Pontelongo, partono i lavori per petto d'argine in zona San Lorenzo

Saranno consegnati a metà febbraio, da parte della struttura regionale del Genio Civile, i lavori per il ripristino del petto d’argine sinistro del canale Pontelongo sito nell’omonimo Comune in località San Lorenzo. «Si tratta di un intervento per il quale mettiamo a disposizione 300mila euro – spiega l’Assessore al Dissesto Idrogeologico della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin -, che si rendeva necessario a seguito degli eventi meteorici degli ultimi anni, caratterizzati dal verificarsi di precipitazioni intense e livelli idrometrici sostenuti, che hanno accentuato una corrosione di sponda di un tratto di argine sinistro del canale».

La situazione

La stratigrafia geologica dalla sommità arginale al fondo alveo presenta infatti un’alternanza di strati di limo sabbioso, limo argilloso e sabbie fini. Uno strato di sabbie fini posto di poco al di sotto del piano campagna durante gli eventi di piena produce filtrazioni al piede dell’argine. «Il passaggio di acque sotto il corpo arginale – dettaglia l’Assessore - ha provocato, in corrispondenza dei punti più erosi del petto arginale, un leggero cedimento della sommità arginale evidenziato da due fessurazioni della pavimentazione stradale. Da qui la necessità di una progettazione puntuale prodromica ai lavori che inizieranno ora». In questa prima fase si provvederà a realizzare le opere di stabilizzazione del petto arginale in alveo che, condizioni meteo e imprevisti permettendo, dovrebbero concludersi entro l’inizio dell’estate. A intervento completato si valuterà quindi l’opportunità di realizzare o meno anche le banche a campagna più estese a monte e a valle. «Ancora un esempio di intervento puntuale – conclude Bottacin – attraverso cui aumentiamo la sicurezza del territorio, impegnandoci a seguire con la stessa attenzione sia le grandi opere che i piccoli lavori».