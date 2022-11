Dodici anni fa l'alluvione che sconvolse il padovano: un incontro sul tema

A dodici anni esatti dall'alluvione che sconvolse la vita dei cittadini di Ponte San Nicolò e non solo, mercoledì 2 novembre alle 20.30, nella sala civica di Ponte San Nicolò in piazzale Altiero Spinelli verrà proiettato il docufilm “Po” di Andrea Segre, ambientato durante la catastrofica alluvione del 1951. Ha confermato la sua presenza il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella, sceneggiatore del docufilm assieme ad Andrea Segre, e noto per i sui efficaci editoriali sul tema della sicurezza ambientale del Veneto.

L'organizzazione

La manifestazione è organizzata dal neonato “Gruppo per l’Idrovia”, formato dalle Associazioni richiedenti il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia: l’Associazione Intercomunale Brenta Sicuro, il Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova Gizip, Legambiente con i Circoli di Piove di Sacco e Albignasego, Cia - Agricoltori di Venezia, Rete Wigwam, Comitato Spontaneo Alluvionati Montegrotto Terme, Amissi del Piovego.

Le testimonianze

Il filmato sarà preceduto dalle testimonianze dei sindaci che hanno vissuto le vicende alluvionali del 1951, 1966, 2010. Al saluto del sindaco di Ponte San Nicolò Martino Schiavon seguirà l’intervento della sindaca di Occhiobello Sondra Coizzi. Nled 2021 la sindaca ha ricordato i 70 anni della grave alluvione in Polesine del 1951 organizzando nel suo Comune una serie di importanti eventi. Seguirà l’ex sindaco di Camponogara Alfredo Tamburini che durante l’alluvione del 1966 ha dovuto rendersi responsabile di decisioni che lo hanno addirittura portato a subire processi. Interverrà anche l’ex sindaco di Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini, suo malgrado coinvolto nella rottura arginale del Roncajette in una notte del 2010.

Rischio idraulico

Oltre a queste dirette testimonianze si alzerà la voce sferzante del nostro massimo esperto di idraulica, il professor Luigi d’Alpaos, che con il suo modo diretto ci parlerà di quanto sia grave il rischio idraulico nei nostri territori, oggi molto più che in passato fortemente urbanizzati.