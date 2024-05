La sezione Alpini festeggia 10 anni di vita: «Amicizia e aggregazione»

Il gruppo alpini di Ponte San Nicolò, appartenente alla sezione di Padova dell’associazione nazionale Alpini festeggia con fierezza il primo decennale di attività: una tappa e non un traguardo, sul “sentiero” della tradizione alpina. Ancora galvanizzato dalla recente “adunata” nazionale di Vicenza cui ha partecipato con propri soci, ricca non solo di gioiosa allegria e aggregazione ma anche di cultura e memoria, ha organizzato per oggi 24 maggio una serata musicale con i cori del gruppo alpini di Cittadella e del gruppo alpini di Padova Arcella, per domenica 26 maggio la giornata di festa con la sfilata dal municipio per le vie Mazzetto, Bachelet e Moro fino al piazzale degli Alpini dove, presso il monumento, ci sarà l’Alzabandiera e gli Onori ai Caduti. Ci saranno limitazioni temporanee al traffico, stabilite con apposita ordinanza dall’amministrazione comunale. Seguirà, dopo i brevi indirizzi di saluto delle autorità presenti, la messa alle 11 nella parrocchia di San Leopoldo, celebrata da don Federico Lauretta socio alpino del Gruppo e cappellano della Sezione di Padova, nonché parroco di Santa Giustina.

Dieci anni di attività

Dieci anni sono un periodo breve, se paragonato ai decenni di vita degli altri gruppi alpini e in particolare agli oltre cento anni dell’associazione nazionale Alpini. Il gruppo alpini di Ponte San Nicolò è nato nel marzo del 2014, su iniziativa del capogruppo Giuseppe Nicoletto, sergente alpino del 41 corso ACS alla scuola militare alpina di Aosta nel 1973-’74, poi 7° Alpini, al Feltre. Sollecitato dall’allora sindaco Enrico Rinuncini, con 25 alpini mai iscritti prima all’associazione come previsto dal regolamento, inoltrò la proposta alla sezione di Padova che subito la approvò. Quegli alpini e poi altri nel corso degli anni, hanno “rispolverato” il cappello alpino dalla naftalina, con grande motivazione ed entusiasmo. Gli alpini sannicolesi hanno iniziato le attività con la Festa della Liberazione in Ponte San Nicolò il 25 aprile 2014. Amicizia e aggregazione, componenti del dna degli alpini di Ponte San Nicolò. Hanno proposto negli anni progetti mirati e disponibilità a collaborare con le scuole, promuovendo e realizzando iniziative sociali come le collette alimentari per la Caritas comunale o il Banco Alimentare ogni anno, prestando collaborazione a svariate manifestazioni sportive, sociali, culturali sul territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale o altre associazioni comunali o le parrocchie.