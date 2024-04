Corsa al municipio: Marco Corazza svela i nomi dei magnifici 16 candidati

La lista civica "Ponte: insieme si può" capeggiata dal candidato sindaco di Ponte San Nicolò Marco Corazza ha ufficializzato i nomi dei sedici candidati consiglieri che andranno a caccia di preferenze sul territorio in vista delle amministrative di giugno. L'ex comandante dei carabinieri l'8 e il 9 giugno si confronterà con Carlo Bermone, appoggiato dai partiti di centro destra e con Gabriele De Boni, sorretto dal Pd e dal centro sinistra. Dopo l'addio del primo cittadino uscente Martino Schiavon, il pronostico a Ponte San Nicolò è incerto. Non c'è di fatto un naturale favorito e tutti e tre i candidati possono giocarsi le proprie carte per superare gli avversari.

La squadra di Corazza

Marco Corazza figura conosciutissima in paese, stimato e rispettato dai cittadini grazie anche al suo lungo comando presso la caserma locale dei carabinieri prima della meritata pensione, ha presentato la sua squadra fatta di persone concrete, del fare, che hanno il bene del paese al centro del proprio mandato. Si tratta di Martina Bezzon, Luca Boccon, Federica Buso, Valentina Capuzzo, Martino Cecchinato, Claudio Del Negro, Geremia Ferro, Nila Hila, Isabella Miola, Roberto Nardo, Elisa Piron, Bruno Righetti, Michele Spigolon, Marta Voltan, Carlo Ziglio, Luciano Zoppello. La candidatura di Corazza rappresenta l’area moderata che rassicura, ed assicura il buon governo di Ponte San Nicolò’, per questo l’associazione “Ponte: Insieme si può”, realtà nata qualche mese fa per catalizzare idee e prospettive, ha deciso di presentarsi come lista civica, senza divisioni, ma attorno ad un candidato che unisce per il bene della comunità.

Le prime dichiarazioni

«C’è bisogno - ha dichiarato il candidato sindaco Marco Corazza - di concretezza e di idee condivise da portare alla realizzazione, per dare a Ponte San Nicolò identità e comunità, per continuare ad essere un Comune per le famiglie, per le giovani generazioni, con servizi puntuali per la terza età e le disabilità; è Il senso di appartenenza ad un territorio, che fa sentire i propri cittadini ascoltati, capiti, rassicurati, senza estremismi. Siamo aperti all’ascolto - ha concluso - a nuove idee, perché insieme si vince, insieme si costruiscono basi solide da cui partire, per crescere e far crescere tutti assieme Ponte San Nicolò».