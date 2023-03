Compleanno da record per Angelo Gasparin: 103 anni

E' tra gli ultracentenari più longevi della provincia di Padova. Oggi, 2 marzo, Angelo Gasparin ha festeggiato 103 anni. Vive a Ponte San Nicolò dove di fatto ha trascorso buona parte della sua lunga vita. E' stato dipendente per 23 anni dell'istituto agrario Duca degli Abruzzi. Ama ancora oggi rimanere aggiornato con i fatti di cronaca nazionale. E' sempre circondato dall'affetto dei suoi figli e si presenta ancora in perfetta forma. Oggi l'hanno raggiunto alla sua abitazione l'assessore Alessia Gasparin e il sindaco Martino Schiavon. Gli hanno donato un mazzo di fiori a nome dell'intera amministrazione comunale e l'hanno invitato a non perdere mai la forza e la voglia di vivere che lo stanno ancora caratterizzando. Il festeggiato ha ringraziato tutti dicendo che ha ancora tante cose da fare e da godersi e soprattutto di sentirsi fisicamente in forma. Il tutto con il sorriso sulle labbra che non guasta mai. Ad Angelo Gasparin e ai suoi familiari più stretti gli auguri e le congratulazioni anche da parte della redazione di Padovaoggi.