Un mazzo di fiori all'ingresso dell'azienda dove è morto Stefano Moletta

Il comune di Ponte San Nicolò ieri sera 13 settembre ha reso omaggio a Stefano Moletta, l'operaio di 57 anni residente a Tombolo nell'alta padovana che nella notte tra l'8 e il 9 settembre è morto durante il suo turno di lavoro alla ditta Pollificio Scarso di via Garibaldi a Ponte San Nicolò. Una morte atroce causata dallo schiacciamento del dipendente tra il muletto che fino a poco prima stava adoperando e una parete in vetro rinforzata con sbarre d'acciaio. A ritrovare il suo corpo senza vita soltanto alle 5 del mattino del 9 settembre è stato un'autista che è giunto nel piazzale dell'azienda per caricare la merce e si è trovato di fronte ad una scena straziante.

La commemorazione

Davanti all'azienda dove si è consumato l'infortunio mortale si sono recati gli amministratori di Ponte San Nicolò con il sindaco Martino Schiavon e gli assessori Gabriele de Boni ed Enrico Rinuncini e una delegazione del comune di Tombolo dove la vittima viveva con la compagna in via Ca' Matta. E' stato un momento di dolore, con un mazzo di fiori appoggiato all'ingresso dell'azienda, ma anche un momento di preghiera e di speranza che certe tragedie non debbano più capitare.

Il commento del sindaco

Martino Schiavon visibilmente emozionato ha riferito: «Provo pietà per questo uomo che è uscito di casa per andarsi a guadagnare il pane con passione e spirito di servizio e non ha più fatto rientro dai suoi cari. Morire sul lavoro nel 2023 non è ammesso. Mi auguro che venga potenziata su scala nazionale la sicurezza sui luoghi in cui si esercitano le varie professioni, perchè quello che è il dovere di ogni uomo non debba più essere la tomba di sogni e progetti futuri». Oltre a trasmettere alla famiglia del cinquantasettenne le più sentite condoglianze a nome dell'intera collettività di Ponte San Nicolò, Schiavon ha voluto portare la propria solidarietà agli amministratori di Tombolo che perdono un residente in una maniera straziante e ingiusta.