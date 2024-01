Rio di Ponte San Nicolò: cambia il capolinea del 16

Il cuore della frazione di Rio di Ponte San Nicolò pronto a rifarsi il look. Sono in corso i lavori per la completa ristrutturazione della piazza che implicano tutta una serie di cantieri che si protrarranno fino a maggio. Tra le opere più importanti, oggi 8 gennaio è stato spostato il capolinea dell'autobus della linea 16 di Bus Italia di 300 metri. Fino a ieri, infatti si trovava all'altezza del sagrato della chiesa. Ebbene, amministrazione comunale, parrocchia e Bus Italia hanno convenuto che fosse doveroso spostarlo per evitare di intralciare le attività della chiesa, a cominciare dai matrimoni e i funerali.

Cosa cambia a Rio

L'investimento complessivo che si svolgerà su più lotti ha un costo di circa 1 milione di euro. Verrà creata una pista ciclopedonale per mettere in sicurezza il transito degli studenti e non solo. Verranno rifatti completamente tutti i marciapiedi, verrà ampliata la rotatoria che unisce via Gasperini, via Martino Solferino e via Cavour. Verrà inoltre ampliato il sagrato della chiesa. L'intervento, coordinato dal sindaco Martino Schiavon è stato seguito nei dettagli dall'assessore ai lavori pubblici Enrico Rinuncini. Obiettivo di fondo è quello di dare nuova vita al centro della frazione di Rio e garantire una qualità di vita migliore a tutte le famiglie e commercianti che da queste parti vivono e lavorano quotidianamente.