"Ponte Protagonista" raggruppa il centrodestra e tenta la scalata al municipio

Saranno tre liste a contendersi la poltrona di primo cittadino a Ponte San Nicolò nelle amministrative dell'8 e del 9 giugno. Ufficializzata anche la lista del terzo candidato sindaco, Carlo Bermone, noto avvocato, che ha ottenuto l'accordo con quasi tutto il centro destra e punta dritto alla vittoria finale. A capo della civica "Ponte Protagonista" Bermone è concentrato per dare una svolta epocale al territorio dopo un ventennio abbondante comandato dal centro sinistra. I suoi rivali saranno Marco Corazza e Gabriele De Boni.

La squadra di Bermone

La squadra di Carlo Bermone è composta dai candidati consiglieri Laura Salmaso, Giorgio Siorini, Carmela Bifolco, Alvaro Gradella, Nicoletta Schiavon, Adriano Dante, Manuela Degli Agostini, Carlo Picci, Elisabetta Dall’Ongaro, Mario Bertolini, Arianna Stefany Maggiolo, Luca Viola, Isida Nezha, Eugenio Cultraro, Alessandro Bruschi e Gilberto Stecca. Nello specifico il candidato sindaco ha precisato che è stato difficile creare la squadra visto che anche altri componenti del gruppo meritavano di far parte dei magnifici sedici, ma alla fine è stata fatta una scelta.

Il pensiero del candidato

«Un gruppo di cittadini di Ponte - ha detto Carlo Bermone - ha deciso di dare voce al malessere che la cittadinanza ha significato nell’essere stata abbandonata dalle precedenti amministrazioni. Si è quindi formata una lista civica, appoggiata dai principali partiti del centrodestra, che ha deciso di dare voce e soprattutto protagonismo ai cittadini stessi inserendo nella lista tutte persone che amano questa città, ma che non abbiano in essa interessi di alcun tipo se non il solo benessere del paese, che non siano appartenuti alle precedenti amministrazioni o che ne siano imparentati e che diano quindi un deciso e definitivo cambio di rotta prendendo completamente le distanza da chi, ad oggi, ha amministrato la città, mettendo in campo professionalità e competenza. L’unica eccezione è stata fatta per la consigliera uscente Laura Salmaso che ha dimostrato la propria voglia di cambiamento con una strenua opposizione all’attuale maggioranza, durante i cinque anni del mandato che sta concludendo».