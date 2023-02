Centrata la cinquina al Million Day: un neo milionario a Ponte San Nicolò

Fiumi di champagne in una tabaccheria di Ponte San Nicolò. Il 31 gennaio un anonimo scommettitore ha giocato alla lotteria Million Day indovinando la cinquina vincente: 16-25-46-47-51. Per lui è arrivato il premio pazzesco di un milione di euro. Al momento è impossibile conoscere l'identità del fortunato vincitore, ma in paese dopo che si è sparsa la notizia della maxi vincita, è già partita la caccia al neo milionario.

Million Day

Quella del 31 gennaio è la seconda vincita da un milione di euro registrata in Italia dall'inizio dell'anno. Il gioco è diventato ufficiale il 7 febbraio 2018. Ebbene fino ad oggi si sono registrate 237 vincite di questa portata. Il Million Day è una lotteria basata sull'estrazione di 5 numeri compresi tra l'uno e il 55. I giocatori possono partecipare all'estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare.

I precedenti

A fine ottobre del 2022 in una ricevitoria di Padova è stata realizzata una vincita "5 stella" al Superenalotto che ha regalato al fortunato vincitore la cifra di 830 mila euro. Due mesi dopo, a metà dicembre, la dea bendata ha bussato a Selvazzano dove in una tabaccheria si è realizzato sempre al Superenalotto un fantastico 5+1 che a garantito una vincita di 1 milione e 146mila euro. Anche il Million Day ha già bussato alla porta della provincia di Padova. Esattamente un anno fa la vincita di un milione di euro ha interessato una rivendita di tabacchi di Abano Terme.