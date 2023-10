Esce di casa e non fa più rientro: trovata priva di vita

Le speranze sono finite oggi 18 ottobre poco dopo le 17. Il suo corpo è stato ripescato nelle gelide acque del Bacchiglione non distante da dove ieri sera un residente aveva rinvenuto alcuni suoi effetti personali. Si è allontanata da casa ieri pomeriggio 17 ottobre e non ha più fatto rientro. Si sono vissute ore di angoscia per una ventenne padovana. La famiglia, non vedendola rientrare, ha formalizzato regolare denuncia di scomparsa in caserma. Nella tarda serata di ieri alcuni effetti personali della donna sono stati rinvenuti su una panchina. La zona del rinvenimento è vicino al ponte del Bacchiglione a Ponte San Nicolò.

Le ricerche

In tempo reale è partita la macchina organizzativa dei soccorsi. Mobilitati carabinieri e vigili del fuoco. I sommozzatori hanno cominciato a scandagliare il canale palmo a palmo. Le ricerche sono proseguite fino alle 17,30 poi il corpo è stato ripescato in acqua. La ventenne potrebbe anche essere stata vittima di un gesto di autolesionismo. Sospetti che purtroppo hanno trovato conferma nel tardo pomeriggio odierno.

Trovare aiuto

Con "Sos Suicidi" chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico per affrontare momenti di difficoltà che possono manifestarsi nel corso dell'esistenza. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno, dalla semplice chiacchierata per alleviare un momento di solitudine al vero e proprio supporto psicologico per i casi più impegnativi:

Telefono Amico 02 23272327

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343