Polizia locale e Comune: siamo allo scontro. Proclamato lo stato di agitazione

Acque agitate a Ponte San Nicolò. La frattura che si è creata negli ultimi mesi tra la Polizia locale e l'amministrazione comunale appare insanabile. Il Sindacato unitario lavoratori di Polizia locale ha proclamato lo stato di agitazione. «A seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori di Polizia Locale di Ponte San Nicolò - hanno detto i vertici della sigla sindacale - ci siamo attivati cercando di instaurare un dialogo con l’amministrazione comunale, rappresentandone le doglianze, tentando di ricercarne una soluzione e avanzando proposte finalizzate a migliorare la loro qualità di lavoro e, quindi, del servizio stesso. Il sindaco Martino Schiavon, tuttavia, ha visto il nostro coinvolgimento come una sfida al suo potere ed ha deciso di negare ogni forma di dialogo con gli operatori, limitandosi alla mera illustrazione delle decisioni prese unilateralmente dall’amministrazione comunale ed ignorando le istanze della nostra sigla sindacale, che rappresenta la quasi totalità degli agenti in servizio nell’ente».

Situazione precipitata

«Il sindaco Martino Schiavon ha scelto di mettere in atto una serie di comportamenti ritorsivi nei confronti degli operatori. Atteggiamento che si è acuito soprattutto dopo che abbiamo fatto notare come il regolamento del servizio di Polizia Locale sia stato modificato ad hoc dalla stessa amministrazione comunale, con lo scopo di attribuire gradi e qualifiche in maniera premiale a qualcuno (nonostante l’assenza di requisiti) e penalizzando qualcun altro. Andando contro anche alle disposizioni regionali in materia ed anche col rischio di inficiare gli atti di polizia giudiziaria, soprattutto quelli di competenza esclusiva degli ufficiali. Per curiose coincidenze, poi, le valutazioni annuali della performance dei cinque operatori rappresentati da Sulpl sui sei in servizio, sono più basse degli anni passati. Poiché riteniamo che debba essere rispettata e tutelata la dignità di ogni dipendente, abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale della Polizia Locale di Ponte San Nicolò, chiedendo al prefetto di Padova di convocare un tavolo di conciliazione. In assenza di un concreto segnale di apertura da parte dell’ente, non escludiamo la possibilità di arrivare allo sciopero».

La risposta del sindaco Martino Schiavon

«La scelta di nominare Giulia Lunardi alla guida del comando di Polizia Locale non è stata unilaterale, ma condivisa da tutta la giunta. Al nostro coordinatore la mia massima solidarietà per la situazione che si è venuta a creare. Come amministrazione comunale saremo sempre al suo fianco, consapevoli del lavoro che sta svolgendo, delle sue competenze e professionalità. Come ho già ribadito in passato, chi non si trova bene a lavorare a Ponte San Nicolò, può chiedere di andare via». Il primo cittadino ha chiuso con un attacco a gamba tesa: «Qui mi sembra che si rivendichino solo diritti, ma devo purtroppo segnalare che in più di un'occasione ho trovato gli agenti durante le ore di lavoro in ufficio quando invece la nostra popolazione ne rivendica la loro presenza in strada. Ecco, prima di effettuare proteste plateali, sarebbe opportuno farsi un esame di coscienza per capire se realmente stanno lavorando con attenzione o a volte conta solo arrivare a fine turno».