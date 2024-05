Porta a porta, dal primo luglio altre 400 famiglie coinvolte: iniziano gli incontri con i residenti

Dal primo luglio si potenzia la raccolta Porta a Porta. Ad Abano Terme si estende l’area cittadina in cui si realizza la raccolta dei rifiuti attraverso il Porta a porta. Secondo gli accordi presi tra Amministrazione comunale e AcegasApsAmga, infatti, alle duemila famiglie già coinvolte nella raccolta domiciliare, se ne aggiungeranno altre 395 dal primo di luglio. Una scelta strategica per implementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata nel comune termale, che già si contraddistingue per ottimi risultati in questo senso, grazie all’impegno e al senso civico dimostrato quotidianamente dai cittadini. Nel corso del 2023, infatti, si è raggiunto il 77,5% di raccolta differenziata.

Le utenze

Le utenze che saranno interessate dalla nuova modalità di raccolta fanno riferimento alle vie: Cesare Battisti (dal civico 105 e 114), Giosuè Borsi, Giovanni Randaccio, Giuseppe Cesare Abba, Guglielmo Oberdan, Ippolito Nievo, Lazzaretto, Savioli, Tito Livio (dal civico 41 e 46), Vittorio Locchi. Il servizio si articolerà con le stesse modalità seguite dalle altre 2.245 utenze già coinvolte nella raccolta Porta a Porta. Scompariranno gli attuali contenitori stradale e le abitazioni saranno quindi dotate di contenitori per imballaggi di vetro, carta e cartone, plastica e lattine, umido organico e secco non riciclabile, che dovranno essere esposti sul ciglio della strada nei giorni di raccolta indicati da calendario.

I bidoni

I bidoni, personali e dedicati, saranno consegnati a domicilio da AcegasApsAmga alle famiglie a partire da giugno. Nel caso gli operatori non trovassero alcun residente in casa, lasceranno un avviso per concordare la consegna. In questi giorni, le utenze coinvolte dal nuovo servizio riceveranno via posta il kit con tutte le informazioni utili e il calendario con l’indicazione dei giorni di ritiro dei rifiuti. Un’assemblea pubblica aperta ai cittadini sarà convocata per spiegare a tutta la popolazione coinvolta in questo cambiamento le nuove modalità di raccolta, Comune e AcegasApsAmga hanno organizzato un’assemblea aperta a tutti i cittadini lunedì 20 maggio, alle ore 21, all’interno del Teatro Polivalente di Abano. In questo contesto, gli amministratori e i responsabili del servizio ambiente potranno illustrare nel dettaglio il nuovo servizio in partenza il primo luglio e chiarire ogni dubbio sulle modalità di raccolta dei rifiuti.

Il calendario

Il calendario della raccolta, comprensivo delle nuove utenze, e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti sono disponibili sul sito www.acegasapsamga.it nella sezione assistenza e sono consultabili attraverso l’App “Il Rifiutologo”, scaricabile su qualsiasi telefono o pc. Per qualsiasi informazione o richiesta è attivo il numero verde 800.955.988 dalle ore 8 alle 22 (lun-ven) e sabato dalle 8 alle 18.

I servizi offerti da AcegasApsAmga al territorio di Abano Terme

AcegasApsAmga ha istituito un servizio di raccolta differenziata porta a porta per gli scarti verdi dei giardini dedicato a tutte le utenze del territorio di Abano. Il servizio comprende la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di contenitori di 240 litri, nei quali raccogliere gli scarti vegetali della manutenzione dei giardini quali erba, foglie, ramaglie e radici.

È sempre possibile, inoltre, prenotare il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio in tutto il territorio, chiamando il numero verde 800.955.988.

Infine, si ricorda che elettrodomestici, rifiuti elettrici ed elettronici, olii alimentari e mobili devono essere conferiti all’interno del Centro di Raccolta di Abano Terme, in via dei Colli 60/A, con il seguente orario: lunedì dalle 14 alle 18, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.