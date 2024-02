Il centrodestra scende in piazza e dice "no" al porta a porta alla Sacra Famiglia

Prosegue la polemica tra i residenti della Sacra Famiglia e l'amministrazione. Dopo la manifestazione di sabato, quando un centinaio di persone erano scese in piazza insieme alla Lega per protestare contro il presunto arrivo del porta a porta, aveva risposto l'assessore all'ambiente Andrea Ragona «E' una protesta che non capisco, visto che non abbiamo mai presentato il servizio. Ovviamente siamo a conoscenza della conformazione del quartiere e stiamo studiando il metodo migliore per agire».

La protesta

Entro la fine dell'anno dovrebbe approdare anche alla Sacra Famiglia il porta a porta per i rifiuti, ma i residenti per ora sono assolutamente contrari: «Siamo in piazza perché la gente che vive in questo quartiere vuole essere coinvolta in scelte così impattanti» spiega l'ex vicesindaca e oggi consigliere leghista, Eleonora Mosco «e noi siamo contrari a questa scelta calata dall'alto. Chiediamo, al contrario, delle isole ecologiche o cassoni interrati con la possibilità di accedere solo con tessera magnetica e ovviamente con videosorveglianza. Alla Sacra Famiglia ci vivono molti anziani, ma che non mollano affatto su questo tema. Il porta a porta ha fallito all'Arcella e ovunque sia stato introdotto a Padova». «Il servizio dovrà essere adeguato alla zona, perché così com'è gestito in altre aree della città noi non lo vogliamo» aggiunge Arianna Caldon,della consulta di quartiere.

Il comitato

Alle parole di Ragona ha poi risposto Zena Giacomelli, storica esponente di centrodestra, a nome del comitato della Sacra Famiglia: «I residenti del quartiere Sacra Famiglia sono molto preoccupati per le affermazioni dell'assessore Ragona il giorno dopo la manifestazione pubblica contro il servizio porta a porta, da estendere nei prossimi mesi anche nel quartiere Sacra Famiglia - Madonna Incoronata. E' evidente che l'assessore non comprende le esigenze dei residenti e non vuole ammettere che il servizio di asporto rifiuti, così come è stato organizzato in alcuni quartieri della nostra città, come all'Arcella, Padova 2000 e San Giuseppe, non funziona. I fatti sono incontrovertibili e sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che non vogliono vedere e sentire. Noi diciamo "no" al servizio di asporto rifiuti porta a porta e "si" per un servizio più moderno, intelligente, raccolta del secco puntuale e video sorveglianza per combattere il nomadismo dei rifiuti, meno impattante nelle soluzioni e nei costi, che salvaguardi il verde privato. No bidoni di plastica nei nostri giardini, nessun costo a carico della cittadinanza per la movimentazione e gestione dei bidoni, imposte, diminuzione della Tari e che rispetti la proprietà privata ( i rifiuti vanno conferiti in spazi pubblici»