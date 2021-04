Mercoledì mattina in modalità on line è stato svelato il nuovo sito internet dedicato al commercio nell'area di Selvazzano e Saccolongo. Si tratta della nuova vetrina del commercio locale

E’ on-line il Nuovo Portale del Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione". Digitando il sito www.commercioselvazzanodentro. it è possibile accedere alla nuova vetrina on-line del commercio locale, collegata direttamente al sito istituzionale della Città di Selvazzano Dentro. Il Nuovo Portale è suddiviso in due sezioni, una denominata “Vivi il Distretto” con la promozione del territorio, una pagina intitolata “Perché scegliere il Distretto del Commercio” dove vengono evidenziati i principali punti di attrattività del territorio, cosa visitare con esperienze uniche, eventi, arte, cultura, artigianato, itinerari, moda, con le foto e le descrizioni dei luoghi caratteristici e dei monumenti geolocalizzati facilmente raggiungibili; infine l’albo delle attività in ordine alfabetico; i servizi e le opportunità per le imprese raccoglie le principali attività e servizi rivolti agli operatori economici. La seconda sezione contiene le vetrine on-line delle imprese del territorio, che possono essere ricercate per nome o per categoria merceologica.

Le novità

Tra le novità vi è la possibilità da parte degli operatori locali di richiedere direttamente on-line l’adesione gratuita al Distretto Territoriale del Commercio e l’inserimento della propria impresa nel Nuovo Portale. Altro elemento di innovazione è che nella sezione “vetrina on-line”, vengono riportate le App di quei commercianti che hanno attivato un servizio specifico di prenotazione ed acquisto comodamente da casa. «Un importante lavoro di squadra ha permesso la realizzazione di questa vetrina virtuale – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che è una grande opportunità per valorizzare, promuovere e far conoscere le realtà del nostro territorio. E’ stata inoltre inserita una sezione dedicata agli esercizi commerciali che effettuano il servizio di asporto e la consegna a domicilio, attività che si sono rivelate indispensabili in questo lungo periodo di pandemia. Il Nuovo Portale coinvolge intanto 106 esercenti che si presentano ai Cittadini con i loro prodotti ampliando le loro opportunità commerciali e, nello stesso tempo, creano il tessuto fondamentale di imprese in rete che permette di realizzare nuove iniziative, eventi e progetti futuri».

Associazioni di categoria

«Rivolgo un plauso alle associazioni di categoria che sin dal 2014 hanno creduto nella progettualità dei Distretti del Commercio per dare un sostegno efficace all’economia locale – evidenzia Enoch Soranzo, Consigliere Regionale del Veneto e Presidente del Consiglio Comunale della Città di Selvazzano Dentro –; ricordo in particolare l’importanza della presenza della Ciclovia Palladio-Galileo, che rappresenta un elemento di attrattività unico da valorizzare e promuovere. Il nuovo portale ha potenzialità enormi per sostenere le attività produttive locali in questo momento difficile da cui speriamo di uscire presto».

Condivisione

«L’intervento di Ascom, che ha realizzato il nuovo portale conferma la condivisione delle azioni del Distretto; Ascom ha realizzato un vestito su misura, in sintonia con le esigenze del territorio e dei Comuni di Selvazzano Dentro e Saccolongo, con l’obiettivo di valorizzare tramite la tecnologia le attività commerciali. L’obiettivo è quello di invogliare le persone ad entrare nei negozi di vicinato, dove vi è ancora il rapporto umano derivante dalla tradizione», conclude Otello Vendramin, Direttore Generale Ascom – Confcommercio Padova.