Posa della fibra ottica, importanti modifiche alla circolazione sulla Strada Statale “Adriatica”

Per consentire alla Società Fastweb i lavori di posa della fibra ottica, sono previste modifiche alla circolazione delle strada statale 16 “Adriatica”.

Modifiche

Da lunedì 14 giugno, dalle ore 7 alle ore 18 giorni festivi e prefestivi esclusi, sarà istituito il senso unico alternato, in direzione Ferrara in tratti tra il km 41,000 ed il km 67,000 della SS 16. Le modifiche alla circolazione saranno attive fino al termine dei lavori, fissato per venerdì 30 giugno. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.