Posa tubazioni, dal 17 chiusura per via Raggio di Sole

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, per consentire i lavori riguardanti l’estensione di una condotta fognaria e la contestuale bonifica della condotta idrica che serve le utenze di via Raggio di Sole, da lunedì 17 aprile a lunedì 26 giugno 2023, la stessa via Raggio di Sole rimarrà chiusa al traffico veicolare.

Cantiere

Il cantiere si svilupperà in due fasi. La prima tra via Muratori e via Poerio comporterà l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Raggio di Sole nel tratto compreso tra via Beato Pellegrino e via Muratori, con possibilità quindi di entrata e uscita in entrambi i sensi di marcia da parte dei residenti. La seconda, tra via Poerio e corso Milano, comporterà l’inversione temporanea di senso unico di circolazione tra via Beato Pellegrino e via Poerio, eccetto transito residenti e attività commerciali. I residenti in via Raggio di Sole, pertanto, avranno accesso da Via Beato Pellegrino e potranno percorrere via Poerio per uscire dalla città.

Divieti

Lungo le strade interessate, verranno posizionati i segnali di divieti di sosta attivi già da sabato 15 marzo per consentire preventivamente la verifica di eventuali ordigni bellici nel sottosuolo, come prevede la prassi. Le modifiche sono concordate con la Polizia Municipale e il Reparto Mobilità del Comune di Padova con apposita ordinanza su richiesta di AcegasApsAmga.