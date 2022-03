«Positiva tanta solidarietà per ucraini, dovrebbe esserci anche per altre crisi umanitarie»

Non solo Ucraina. In Africa sono in corso guerre e guerriglie, come in Burkina Faso (scontri tra etnici), Egitto (guerra contro militanti islamici ramo Stato Islamico), Libia (guerra civile in corso), Mali (scontri tra esercito e gruppi ribelli), Mozambico (scontri con ribelli Renamo), Nigeria (guerra contro i militanti islamici), Repubblica Centrafricana (scontri armati tra musulmani e cristiani), Repubblica Democratica del Congo (guerra contro i gruppi ribelli), Somalia (guerra contro i militanti islamici di al-Shabaab), Sudan (guerra contro i gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan (scontri con gruppi ribelli), sono in corso tutti questi conflitti. Poi c’è l’infinita guerra in Siria, che va avanti da undici anni, l'aggressione dei militari turchi alla popolazione curda in Turchia, l’instabilità nell’Iraq del Sud, l’eterna crisi tra India e Pakistan, l’irrisolta “questione palestinese” nei territori occupati, la violenza in Venezuela o la guerra tra cartelli che in Messico provoca morti violente ogni giorno. Se questo è il quadro internazionale, abbiamo certo dimenticato qualcosa, che porta ogni giorno tante persone nel mondo a scegliere di lasciare casa propria per mettersi in salvo, salta all’occhio come di fronte all’emergenza in Ucraina la società civile in tutta Europa ha risposto offrendo disponibilità e accoglienza, cosa che non capita sempre. Abbiamo così chiesto al Presidente della Croce Rossa di Padova, Giampietro Rupolo, che differenza c’è, se c’è, tra chi scappa da un conflitto o chi da un altro e se non si corre il rischio di considerare alcuni più profughi altri. «Ci sono – spiega Rupolo - ancora molte guerre sanguinose per le quali non abbiamo provato la stessa emozione. Prendiamo ad esempio la Siria, una differente risposta emotiva c’è stata. Eppure perfino i soccorritori in quel contesto di guerra sono rimasti uccisi. Per non parlare dei tanti morti nel Mediterraneo. Cose che addolorano. La grande risposta e mobilitazione che c’è rispetto alla crisi in Ucraina non può che essere ritenuta un elemento positivo, certo sarebbe bello che questo tipo di reazione ci fosse anche per altre crisi umanitarie».