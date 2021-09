Primo positivo al Covid nelle scuole, chiude una classe alla San Lorenzo da Brindisi

Negativo il fratello gemello. Ora tamponi rapidi per tutti gli altri, in modo da verificare l'eventuale cluster. Da valutare la posizione dei genitori, che hanno mandato i figli a scuola nonostante fossero in attesa del risultato del tampone

Ricomincia la trafila dei tamponi e della chiusura delle classi per evitare i cluster. A fermarsi è una sezione della scuola materna San Lorenzo da Brindisi all'Arcella.

I fatti

Mercoledì una mamma si è presentata a scuola mezz'ora prima dell'orario previsto per l'uscita dei bambini (12:30), pretendendo in maniera molto agitata che i suoi due gemelli uscissero. Davanti allo stupore degli altri genitori in attesa, i coordinatori hanno provato a chiedere cosa stesse succedendo, scoprendo poi che la donna aveva in mano un referto con la positività al Covid di uno dei due gemelli, risultato di un tampone eseguito il sabato prima. I bambini sono stati fatti uscire e ovviamente, come da regolamento, già da giovedì la classe frequentata dai due bambini è stata chiusa e questa mattina 10 settembre tutti gli altri saranno sottoposti al tampone. Nel frattempo però i dirigenti scolastici stanno valutando anche eventuali provvedimenti nei confronti della famiglia, che nonostante i figli fossero in attesa del tampone li hanno comunque mandati all'asilo contravvenendo al patto di responsabilità.