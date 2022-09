Posizionata la mega trave che sosterrà la copertura della curva sud

La tanto attesa curva sud prende sempre più forma e la trave che andrà a sostenere le coperture è stata posta con successo sopra la nuova tribuna. Si trattava dell'operazione più delicata di tutto il progetto. Così dalle 7 di giovedì 1 settembre fino alle 20 con dei tir è stato effettuato lo spostamento della trave che, una volta assemblata e stata poi appoggiata sopra le due torri, grazie alle due gru poste ai lati della curva. Operazione non semplice visto che si parla di montare e sistemare una struttura di 170mila kg.

Soddisfatto l'assessore Bonavina che esalta le caratteristiche della nuova curva, scherzando sul fatto che, l'Euganeo, ora comincia a sembrare davvero uno stadio di calcio. E' innegabile che il colpo d'occhio, e pensiamo quindi quando ci saranno gli spettatori, è già di per sè molto forte. Bonavina ha fatto pure intendere che una volta terminati i lavori per la curva sud si passerà alla nord, «ci stiamo già lavorando», ha sottolineato. Delle paratie in vetro alte due metri divideranno i tifosi dal campo garantendo loro una visione ottimale. «Pensate all'atmosfera che si creerà, ne andrà a beneficiare tutto l'ambiente. Un passo alla volta e con le difficoltà che ci sono faremo di tutto per cercare di migliorarlo».