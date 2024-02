Possibili disagi per chi viaggia in autostrada: chiuse per due sere Padova sud e Padova Est

Potrebbero essere serate complicate per chi viaggia in autostrada. Una serie di interventi e di ispezioni portano a una serie di chiusure che questa volta coinvolgono Padova sud e Padova est.

La prima chiusura è prevista per lunedì 12 e comincerà alle 22 fino alle 6 del mattino del giorno successivo. Sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud (km 0+000) e Padova (km 4+300), verso Padova. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Padova, anticipare l'uscita sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Terme Euganee, al km 95+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica fino a Padova; per chi proviene dalla A4 ed è diretto verso Padova, utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale, sulla A13. Di conseguenza alla suddetta chiusura, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dalla SS516 Piovese (Corso 1 Maggio) immette sulla Diramazione di Padova sud, verso Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 10 "Padova via Guizza". Sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Diramazione di Padova sud immette sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene dalla barriera di Padova sud ed è diretto sulla A13. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13.

Inoltre dalle 22 di martedì 13 febbraio sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Diramazione di Padova sud immette sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene dalla barriera di Padova sud ed è diretto sulla A13. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13.

Infine, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per attività finalizzate alla realizzazione e posa del nuovo attenuatore d’urto e all’adeguamento delle barriere di sicurezza si rende necessaria la chiusura dello svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano, del Casello di Padova Est, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.