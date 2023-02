A San Valentino arriva la cartolina delle Poste per tutti gli innamorati

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, regalando la cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano. Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore e l’importanza della scrittura attraverso la cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo. Si può comprare la cartolina al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico di Cadoneghe, Camposampiero, Citadella, Monselice, Montagnana, Padova Centro, Piove di Sacco, Villanova di Camposampiero; nello Spazio Filatelia di Padova (San Marco) e online su poste.it; dal 6 al 14 febbraio solo nello Spazio Filatelia di Venezia San Marco si potrà utilizzare anche un annullo speciale.