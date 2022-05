Poste Italiane cerca laureati nel Padovano per la posizione di consulente finanziario

Poste Italiane cerca laureati giovani e motivati per diventare consulente finanziario. Si sono aperte diverse posizioni per Padova e provincia, tutte consultabili sul sito.

La ricerca

I consulenti finanziari impiegati nei 170 uffici postali padovani non svolgono solo attività di servizi finanziari e assicurativi ma mettono la propria competenza a disposizione del cliente in un rapporto di continua fiducia e trasparenza: in tutto il Veneto ne sono stati assunti 174 dal 2020 ad oggi. «Il ruolo del consulente è supportare le persone a partire dalle loro esigenze, analizzarne il portafoglio e pianificare insieme - spiega Claudia Rossi, 33 anni, consulente nell’ufficio postale di Bribano (Belluno) - Se dovessi dare un consiglio ad un giovane laureato gli direi di inserire il suo curriculum perché l’esperienza in Poste è positiva e chi si impegna viene sicuramente premiato. Lavorare in Poste vuol dire lavorare in una struttura molto radicata e vicina alle persone e questo dà molte occasioni per conosce ed apprendere: ogni telefonata è diversa dalle altre, ogni persona che vedi ha storia diversa». Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, in linea con quanto previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, entro il 2024 potrà contare su una rete di 10 mila professionisti della consulenza finanziaria. L’età media dei consulenti finanziari si abbasserà da 41,7 a 40 anni. L’azienda, inoltre, stima che nei prossimi due anni il 60% dei consulenti finanziari sia laureato, una crescita che trova conferma già negli ultimi cinque anni in cui la percentuale di figure laureate in questo settore è passata dal 26% nel 2017 al 52% nel 2021.