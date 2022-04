Poste Italiane, nel padovano l'e-commerce salito del +21% in un anno

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane: nell’ultimo anno in provincia di Padova si è registrato un incremento di consegne del 21% rispetto al 2020. Poste Italiane grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione, che in provincia può contare su un modello di recapito innovativo composto da 24 Centri di Distribuzione e una flotta di 466 mezzi, di cui 79 interamente green, garantisce le consegne su tutto il territorio, dai centri più piccoli e remoti alle grandi città. Dal 1862 l’Azienda consegna lettere alle famiglie e alle imprese italiane, ma negli ultimi anni è il settore dei pacchi a trainare il business tanto che nel 2021 sono stati consegnati 249 milioni di pacchi, in crescita del 18,3% rispetto all’anno precedente. In aumento anche i ricavi da corrispondenza che con € 2,1 miliardi registrano un +9,7%. In provincia di Padova sono 234 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste.

Del Fante

Così come confermato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante che in occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2021 ha dichiarato: «La trasformazione industriale iniziata con il piano “Deliver 2022” e proseguita con il Piano “24SI” ha permesso di migliorare le performance dell’azienda, facendo leva sulla piattaforma di distribuzione omnicanale integrata del Gruppo. I nostri nuovi canali digitali e il network Business to Business to Consumer sostengono una solida crescita di ulteriori ricavi. Abbiamo raggiunto una media di 20 milioni di interazioni giornaliere, principalmente provenienti da tutti i nostri nuovi canali, tra cui la rete PuntoPoste, a dimostrazione dell’enorme potenziale che la nostra base clienti può garantire per il futuro».