Poste Italiane premiata per le politiche sulla parità di genere

Si parla di parità di genere all'interno di Poste italiane. Negli uffici postali della provincia la percentuale femminile è particolarmente elevata: le donne sono più di 650, il 70% di tutto il personale applicato agli sportelli. La maggior parte degli uffici postali padovani ha come responsabile una donna ed anche negli uffici più grandi, come Abano, Cadoneghe e Camposampiero, la percentuale di donne supera ‘80%. Alle Poste Centrali di corso Garibaldi, dirette da Sabrina De Nigris, le donne sono 17.

La parità di genere

Proprio grazie a questo risultato raggiunto a Padova, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (Gei) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality. La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Sono 418 le aziende esaminate in tutto il mondo, ripartite in 11 settori produttivi con sede in 45 paesi e una capitalizzazione di mercato combinata di 16 trilioni USD. Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso.