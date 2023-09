Raccolta fondi per attivare 100 nuovi posti negli asili nido del Padovano: l'iniziativa

Nelle province di Padova e Rovigo a partire da oggi sarà possibile aiutare le famiglie più vulnerabili ad accedere senza costi al nido donando direttamente online o facendo acquisti negli esercizi commerciali del proprio territorio. Entrano nel vivo, infatti, le attività di raccolta fondi per favorire l’attivazione di 100 nuovi posti nido nell’ambito di Benvenido, il progetto avviato lo scorso anno grazie a un contributo di 2,8 milioni di euro di Fondazione Cariparo e Impresa Sociale Con i Bambini che sta già permettendo di coprire interamente per due anni le rette di 150 bambini in 20 scuole dell’infanzia in 10 comuni del Padovano (Arsego, Bagnoli di Sopra, Albignasego, Caselle di Selvazzano, Cittadella, Este, Mestrino, Montegrotto Terme, Padova, Taggì di Sopra) e 7 comuni del Rodigino (Ariano Polesine, Fiesso Umbertiano, Grignano Polesine, Lendinara, Lusia, Rosolina e Taglio di Po).

Asili nido

Grazie alla disponibilità di For Funding, la piattaforma digitale di Intesa Sanpaolo per donare alle organizzazioni non profit e onlus, e del sistema di marketing sociale della Società Benefit TreCuori s.p.a - che con diversi strumenti permette alle associazioni no-profit di ottenere contributi a fronte degli acquisti effettuati in determinati esercizi commerciali - i membri della comunità potranno fare pervenire risorse al progetto, contribuendo concretamente ad assicurarne la prosecuzione dopo la fine del biennio pilota. Aderendo alla raccolta fondi, si potranno supportare le famiglie più vulnerabili, spesso monoreddito e a rischio povertà, ad affrontare il pagamento della retta del nido, e al tempo stesso sostenere le scuole dell’infanzia nella gestione dei costi, sempre più elevati, legati alla cura e all’alimentazione del bambino, ma anche alla presenza di educatori e figure specializzate capaci di garantire i giusti stimoli (motori, cognitivi e comunicativi) e individuare eventuali bisogni speciali. Con il sostegno di nuovi 100 posti nido, infatti, potranno essere messi a disposizione dei nidi quattro professionisti che accompagneranno le famiglie nel percorso di crescita del bambino.

Fondazione Cariparo

Benvenido è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ideato e sostenuto dalla Fondazione Cariparo e realizzato da Progetto Now scs in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Asvapp, Cosep, Train de Vie, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e TreCuori. Afferma Gilberto Muraro, presidente di Fondazione Cariparo: «I bambini che crescono in famiglie con scarse opportunità economiche o in presenza di svantaggi culturali e sociali e che non accedono ai servizi educativi per l’infanzia - in particolare i nidi - sono a forte rischio di “povertà educativa”. Il progetto Benvenido vuole essere un aiuto concreto a questi bambini che saranno i cittadini di domani. Invito quindi tutta la comunità a farsi parte attiva insieme a noi».

Con i Bambini

«Benvenido, progetto co-finanziato da Fondazione Cariparo e Impresa sociale Con i Bambini, rappresenta una risposta concreta al tema della povertà educativa minorile che colpisce i bambini molto piccoli. Purtroppo oggi la mancanza di opportunità per la crescita di bambini e ragazzi spesso inizia già dalla prima infanzia e dalla stessa possibilità o meno di frequentare nido e servizi di qualità per la prima infanzia. Si tratta di un’accoglienza di sistema per la fascia 0-3 anni più debole e di un supporto alla genitorialità fragile, soprattutto alle mamme», afferma Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini.

Come donare

Come illustrato durante l’incontro di presentazione di questa nuova fase del progetto, che si è tenuto a Padova a Palazzo del Monte di Pietà, donare attraverso la piattaforma digitale destinata alla raccolta fondi è facile e sicuro. L’Interfaccia di For Funding permette di accedere direttamente al modulo di donazione relativo al progetto che si intende sostenere. Basterà andare al link www.forfunding.intesasanpaolo.com, selezionare “Progetto Benvenido” e versare l’importo desiderato. Con 25 euro, per esempio, si assicura il pasto di una settimana per un bambino, con 50 euro la fornitura settimanale di pannolini per cinque bambini, con 100 euro un’ora di presenza di un professionista specializzato (psicomotricista, supporto alla genitorialità, ecc.). Il risultato della raccolta fondi su For Funding, che si concluderà a luglio 2024, verrà raddoppiato con una donazione da parte della Fondazione Cariparo e dell’Impresa Sociale con i Bambini.

Intesa Sanpaolo

Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo, dichiara: «Benvenido è un progetto a cui teniamo particolarmente perché offre a molte famiglie l’opportunità di far crescere i propri bambini in un contesto educativo tutelato e adeguato alle prime fasi della loro vita. Grazie alla nostra piattaforma di crowdfunding Forfunding ognuno potrà dare il suo contributo che, grazie all’impegno della Fondazione Cariparo, sarà raddoppiato. Iniziative di grande impatto sociale come Benvenido, confermano l’impegno concreto di Intesa Sanpaolo nel contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e culturali a beneficio di bambini e famiglie del territorio.” Per donare facendo acquisti con TreCuori sarà, invece, sufficiente recarsi in uno dei punti vendita convenzionati che riconoscono il loro contributo al progetto. Nella pratica, a fronte di ogni acquisto il cittadino potrà richiedere un voucher da consegnare in uno dei nidi aderenti al progetto Benvenido. La raccolta e la donazione dei voucher avverranno attraverso la predisposizione di appositi raccoglitori all’ingresso dei nidi coinvolti o negli esercizi commerciali aderenti. Proprio in queste settimane si stanno completando le procedure di affiliazione degli esercizi di prossimità situati nelle vicinanze dei venti nidi coinvolti nel progetto tra Padova e Rovigo, che saranno riconoscibili attraverso un apposito adesivo affisso in vetrina. L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati sarà sempre disponibile sul sito di progetto Benvenido www.benvenido.it, dove sarà possibile trovare anche le attività che mano a mano si aggiungeranno. Anche in questo caso, il risultato della raccolta fondi con TreCuori verrà raddoppiato con una donazione da parte della Fondazione Cariparo e dell’Impresa Sociale Con i Bambini.

TreCuori

Alberto Fraticelli, co-founder e direttore di TreCuori Spa Società Benefit dichiara: «Crediamo molto in iniziative come questa e siamo pronti a supportarla non solo nel ruolo di piattaforma di generazione di contributi e promozione del commercio locale, ma anche come soggetto attivo: per questo abbiamo deciso di destinare a Benvenido l’intero ammontare della percentuale che solitamente ci viene riconosciuta per la gestione del servizio. Progetti come Benvenido rispecchiano perfettamente la mission di TreCuori, che è quella di difendere, sostenere e sviluppare la prosperità dei territori, missione che perseguiamo con il marketing sociale e con tutti gli altri nostri servizi di welfare».