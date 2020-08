Via Tommaseo, -25% di traffico rispetto alla norma: lavori per il tram avanti fino a Ferragosto

Proseguono i lavori di spostamento delle condotte acqua di via Tommaseo, propedeutici alla posa della nuova linea tramviaria di Padova, che collegherà piazzale Stazione al quartiere Voltabarozzo.

Proroga

Spiega Andrea Micalizzi, vicesindaco e assessore a lavori pubblici e infrastrutture: «Cè un grande lavoro da fare e visto che con il periodo estivo il traffico è molto inferiore al consueto meglio approfittare e tirare dritto con i lavori. Tenere chiusa la strada in questi giorni ci consente di lavorare meglio e risparmiare ai padovani giorni di cantiere e traffico a settembre. Ringrazio anzi AcegasApsAmga e la ditta che hanno accolto da subito questo cambio di programma con grande disponibilità decidendo di lavorare in modo intenso anche sotto Ferragosto».

Nello specifico, si è ritenuto più efficace procedere ai nuovi allacciamenti idrici delle abitazioni nel tratto fra via Gozzi e la rotonda di via Foscolo già nei prossimi giorni anziché a settembre, come inizialmente preventivato. Un opportuno cambio di strategia sia per sfruttare lo scavo già aperto, sia per impattare meno sul traffico che in questo periodo risulta inferiore rispetto al normale di circa il 25%, evitando così di riaprire nuovamente un cantiere a settembre nello stesso punto. Per questa ragione, la riapertura al traffico di via Tommaseo da via Goldoni verso via Codalunga avverrà dopo Ferragosto. Per chi proviene dalla stazione ferroviaria in direzione Stanga sarà invece ancora necessario deviare su viale della Pace fino alla fine dei lavori su via Tommaseo, prevista per metà settembre. L’intervento in corso è il primo di una serie che in diversi punti del nuovo tracciato del SIR3 porterà allo spostamento delle tubature idriche, con un orizzonte di un paio d’anni. In via Tommaseo saranno traslate le condotte di alcuni metri fra le vie Foscolo e Gozzi, sostituendole al tempo stesso con manufatti in ghisa sferoidale, più performanti e resilienti dandoci così l’occasione per risanare alcuni tratti della rete dei sottoservizi a servizio dei padovani.