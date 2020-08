Lavori per la nuova linea del tram, chiusura di via Tommaseo prorogata fino al 24 agosto

Di proroga in proroga: il Comune di Padova annuncia che via Tommaseo, la cui riapertura era prevista per martedì 18 agosto, rimarrà chiusa fino a lunedì 24 agosto per ultimare i lavori propedeutici alla posa della nuova linea tramviaria di Padova, che collegherà piazzale Stazione al quartiere Voltabarozzo.

Lavori

Bisognerà dunque ancora attendere per la riapertura al traffico di via Tommaseo da via Goldoni verso via Codalunga: per chi proviene dalla stazione ferroviaria in direzione Stanga sarà ancora necessario deviare su viale della Pace fino alla fine dei lavori su via Tommaseo. Prevista inoltre la riduzione della carreggiata da martedì 25 agosto a martedì 15 settembre. L’intervento in corso è il primo di una serie che in diversi punti del nuovo tracciato del SIR3 porterà allo spostamento delle tubature idriche, con un orizzonte di un paio d’anni. In via Tommaseo saranno traslate le condotte di alcuni metri fra le vie Foscolo e Gozzi, sostituendole al tempo stesso con manufatti in ghisa sferoidale, più performanti e resilienti dandoci così l’occasione per risanare alcuni tratti della rete dei sottoservizi a servizio dei padovani