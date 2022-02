Didattica a distanza, aumentano i casi di problemi di postura tra i più giovani

Dall'inizio della settimana non ci sono quasi più classi in Dad. Però due anni di pandemia non si dimenticano facilmente e i postumi di una stagione così strana per bambini e adolescenti avrà senz'altro degli strascichi sia sul piano psichico che fisico. In particolare, avverte Andrea Venturin, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, per quanto riguarda posture non corrette.

Problemi di postura

«I danni maggiori - spiega Venturin - saranno a carico dei più piccoli perchè ancora in fase di crescita. Meno problemi, almeno sotto il profilo fisico, avranno i più grandi anche se posture scorrette in presenza di patologie organiche pregresse, qual è la scoliosi, potrebbero oggettivamente essersi aggravate. Va ricordato che la scoliosi, peraltro facilmente riscontrabile durante le routinarie visite pediatriche e sportive, colpisce soprattutto nella fascia 10-17 anni, predilige il sesso femminile in un rapporto di 4 a 1 rispetto ai maschi e se da un lato non è possibile prevenirne l’insorgenza, dall’altro se ne può contrastare efficacemente l’aggravamento. É importante - continua Venturin - che vi sia un'iniziale precoce individuazione della scoliosi. Di solito sono i pediatri, i medici di medicina generale e i medici sportivi che ci indirizzano i soggetti per un'accurata valutazione specialistica (fisiatrica, ortopedica). A noi, che ci occupiamo specificamente di patologie vertebrali spetta il compito di impostare un programma di trattamento con l'aiuto del fisioterapista specializzato nella ginnastica medica e del tecnico ortopedico quando serve il confezionamento dei corsetti correttivi».

I casi

Nell'ultimo periodo, al Kinesis Medical Center di strada Battaglia, presso il Centro Diemme, ad Albignasego, dove il dottor Venturin svolge parte della propria attività, i casi di bambini e ragazzi alle prese con problemi dell'apparato scheletrico si sono moltiplicati. «Con molta onestà - dice Filippo Ercolino, amministratore del Kinesis Medical Center e presidente del Gruppo Sanità e Salute dell'Ascom di Padova - va detto che la Dad, con le sue ore di forzata immobilità, ha rappresentato una faccia della medaglia. L'altra, altrettanto importante, è stata, per molti, l'abbandono della pratica sportiva che oltre che rappresentare un concentrato di vantaggi fisici e psichici funge anche da ottimo campanello d'allarme quando qualcosa non va soprattutto nella fase dell'età evolutiva». Dunque, nel momento in cui si riprende una normalità di cui avevamo perso le tracce, è importante non sottovalutare anche i piccoli segnali. «La ginnastica medica - conclude Venturin - se fatta con trattamenti specifici in centri qualificati, è decisiva per correggere le cosiddette forme funzionali di dorso curvo e scoliosi e rappresenta una valida terapia nel contrastare l'aggravamento delle forme strutturate».