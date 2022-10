Piazza Capitaniato: potatura straordinaria di alcuni alberi per la loro messa in sicurezza

Si è svolta questa mattina 4 ottobre una potatura straordinaria di alcune piante in piazza Capitaniato. L’intervento è stato definito a seguito del cedimento di una branca a causa di un eccesso di peso aggravato dal vento. Una squadra della Coop. Nonsoloverde ha dunque avviato il lavoro che entro la fine della settimana mira a toccare tutte le piante della piazza compresi i neoimpianti e i bagolari intercalati alle sofore. Le azioni che si andranno ad eseguire, definite passo passo sulla base delle evidenze che verranno riscontrate, saranno proporzionali alle eventuali problematiche di ciascun albero, e adeguate a produrre una riduzione del fattore di rischio operando secondo i principi della moderna arboricoltura.

L'obiettivo

Obiettivo dell’intervento è proprio l'accorciamento delle porzioni terminali delle branche, riducendo i bracci di leva e lo scarico dei consolidamenti presenti ove risultano eccessivamente tesi; si interverrà anche a carico delle branche lesionate. L’impatto visivo delle potature verrà mitigato grazie alla presenza di vegetazione reattiva nella porzione inferiore delle chiome.

Bressa

L’assessore al verde, Antonio Bressa commenta: «Un intervento necessario per mettere in sicurezza i rami dei grandi alberi che sotto le loro fronde accolgono centinaia di persone al giorno. Piazza Capitaniato è molto frequentata, basti pensare agli studenti universitari, alle attività economiche presenti e alle molte iniziative che lì vengono ospitate, ed è nostro compito garantirne la massima sicurezza.La ditta incaricata, con il supporto dei tecnici del Settore Verde, sta procedendo valutando ogni singolo ramo e con grande attenzione nel limitare l’impatto visivo del lavoro, in modo da ridurre il fattore di rischio mantenendo sempre il fascino che le grandi fronde verdi donano a questa importante piazza del centro storico»