Pozzonovo, al via rifacimento marciapiedi e tratti stradali in 6 vie del paese

Al via i lavori di rifacimento di marciapiedi e di manutenzione di alcuni tratti stradali di Pozzonovo. Si tratta di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche su percorsi pedonali e per la messa in sicurezza con cui garantire una mobilità sostenibile e sicura. I lavori interesseranno parte delle seguenti vie: Ugo Foscolo, Francesco Petrarca, Giovanni Pascoli, P.M. Kolbe, A. Manzoni, Dante Alighieri. L’opera verrà finanziata come segue: 50milia euro come contributo statale, 30mila attraverso il bilancio comunale e 10mila quale contributo statale di manutenzione straordinaria, strade comunali, marciapiedi e arredo urbano previsto dalla legge di bilancio approvata nel 2021. «Confidiamo nella comprensione dei cittadini per eventuali disagi alla circolazione o possibili ritardi dovuti a condizioni meteo avverse - spiega la sindaca, Arianna Lazzarini - .Continuiamo a lavorare per il bene di Pozzonovo e della sua comunità. Sin dai primi giorni del nostro mandato, questa amministrazione ha deciso di concentrarsi anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i camminamenti accessibili e fruibili a tutti. Questi lavori rappresentano dunque il proseguimento e il perseguimento dei nostri obiettivi».