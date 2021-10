Pozzonovo, Lazzarini aderisce a bando Mims per finanziamento semaforo acustico

Il Comune di Pozzonovo ha aderito al bando pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento dei comuni che intendono dotarsi di semafori dotati di segnale acustico, prenotazione pedonale e completi di percorsi tattili 'Loges' (Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza). Nel caso di Pozzonovo, si tratterebbe di un impianto da installare in Via Roma, per guidare gli utenti anche fino alla fermata dell’autobus.

Sindaco Lazzarini

Il sindaco di Pozzonovo e deputata della Lega, Arianna Lazzarini: «Un intervento che si colloca in un più complessivo quadro di riconnessione dei percorsi già intrapresi nell'ultimo semestre attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, come la sistemazione dei marciapiedi lungo le vie principali del paese e della relativa segnaletica stradale e il rifacimento degli spogliatoi della palestra comunale, per un investimento complessivo di circa 220mila euro. Come sindaco e parlamentare del territorio continuerò a monitorare tutte le varie fasi del bando del Mims fino al termine della procedura».