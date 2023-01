Prandina, AmoPadova: «Lì serve un park sotterraneo. Basta mozioni senza senso»

L'associazione AmpoPadova rientra nel dibattito sulla Prandina, dopo le esternazioni degli ultimi giorni da parte di tutto il mondo politico, originate dall'idea lanciata dal sindacio Giordani di un auditorium e un park interrato.

AmoPadova

«Riguardo all’area Prandina e Piazza Insurrezione ne abbiamo lette di tutti i colori in questi giorni. fino al preteso duplice diktat di chi strepita: alla Prandina nè auditorium nè parcheggio e via le auto da piazza Insurrezione “entro l’estate. Ma è perfino superfluo dire che argomenti di questo tipo non si risolvono a suon di mozioni, e tantomeno con qualche post dopo aver solo letto un articolo di giornale. Come Amopadova abbiamo dedicato al tema molto tempo e molto studio, fin da quando il sindaco Giordani è riuscito a concordare la fantastica permuta Prandina/via Anelli - si legge in una nota del diretivo - .E grazie anche all’eccellente lavoro di documentazione ed analisi del Comitato Mura, siamo pervenuti infine al convincimento che l’area è talmente vasta da consentirne una fruizione multifunzionale, con il recupero a verde di gran parte della stessa, l’ampliamento del parco delle mura (dietro rettifica di via Orsini), la salvaguardia degli edifici vincolati con loro riconversione ad usi socio-culturali, ed un paio di ulteriori opzioni (centro ippoterapico od auditorium) da definire in relazione anche alle opportunità di finanziamento da rinvenirsi. Oltre, naturalmente ad un parcheggio: sia in funzione di approdo per quanti vorranno fruire della stessa area Prandina rigenerata e rivitalizzata, sia quale filtro per l’accesso al centro».

L'idea

«Abbiamo reso tale masterplan, oggetto di convegni e conferenze stampa fin dalla passata consiliatura ed oggi ci sta bene il dibattito, anche aspro; purchè si concretizzi con azioni conclusive sull’intera partita, che è relativa ad un quadrante importantissimo della città (da piazzale Savonarola a piazza Garibaldi; da via Giotto/piazza Mazzini a via Tadi/S.Prosdocimo), la cui rigenerazione è legata alle nuove funzioni, da assegnare in particolare a Prandina e Piazza Insurrezione ed al relativo, inerente sistema della mobilità e della sosta. Il “sogno” di Natale del Sindaco - di cui è noto il pragmatismo - è stato sicuramente ispirato da una disponibilità molto concreta che egli ha colto nella Fondazione Cariparo sul tema dell’auditorium. E dunque una prima riflessione ci pare questa: è il caso di pensarci bene prima di rinunciare ad una opportunità che potrebbe non presentarsi mai più. Tanto più che chi ha frettolosamente liquidato l’ipotesi - immaginando alternative “impossibili” per vari motivi (arena da migliaia e migliaia di posti nell’attuale quartiere fieristico, cinema Altino, Centro congressi ecc), oppure ha perfino insinuato il dubbio che teatro e musica non siano un’esigenza così sentita dalla città – dovrebbe informarsi un po’ meglio sui precedenti, sulla entità della domanda nascente dal territorio, sulle caratteristiche necessarie per una tale infrastruttura. Senza dire del ruolo ormai da tutti riconosciuto a Cultura e Turismo, anche per l’economia del Paese e delle nostre città».

Il parcheggio

«Per concludere: parcheggio a raso o sotterraneo ? Noi proponiamo il secondo tipo per ragioni ben precise legate ad un ragionamento progettuale più complesso ed articolato, che nelle debite sedi potremo discutere e condividere con chiunque. Ma il punto inderogabile è che solo facendo il parcheggio alla Prandina si può liberare piazza Insurrezione dal suo attuale, improprio uso. E perciò i due destini sono indissolubilmente

legati, nell’ambito di una progettualità più ampia ed idonea a far compiere a Padova un ulteriore salto di qualità.

E proprio per questo chiediamo alle forze culturali, sociali e politiche della città, anziché dividersi aprioristicamente in guelfi e ghibellini, di dare la disponibilità ad un confronto ampio e ragionato, che sotto la guida e con la saggia mediazione del Sindaco, possa portare ad una soluzione virtuosa, la più condivisa possibile»