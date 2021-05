Arriva la "Giornata della felicità" nelle mense scolastiche padovane con un menù ad hoc

Domani, martedì 11 maggio, sarà un giorno speciale per le mense scolastiche di Padova, con la “Giornata della felicità” lanciata da Dussmann Service in molti comuni italiani, l’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica intende regalare un momento di gioia ai piccoli utenti delle mense. Per l’occasione sarà preparato un appetitoso menù.

L’iniziativa

Si parte dalla merenda a metà mattinata con un gelato stecco Sammontana, per proseguire a pranzo con il menù del giorno che prevede: pizza margherita, bastoncini di carote e peperoni e macedonia di frutta. La refezione scolastica di Padova è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno trovato soluzioni per garantire il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19. È sempre assicurato infatti il massimo livello di sicurezza, per utenza e lavoratori, attraverso la turnazione degli accessi nei refettori, ampliati con l’utilizzo di aule ad hoc e spazi aggiuntivi a uso esclusivo mensa.