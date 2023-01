Superbonus, è boom di restauri a Padova: oltre 8.500 pratiche edilizie aperte

Tutto merito del Superbonus: sono più che raddoppiate nel 2022 (rispetto agli anni pre-pandemia) le pratiche edilizie presentate dai cittadini al Comune di Padova.

Pratiche edilizie

Basta dare una rapida occhiata ai dati degli ultimi cinque anni per accorgersene: dalle 3.595 del 2018 si era passati alle 3.952 del 2019, nel 2020 si era scesi a 3.500, nel 2021 impennata fino a 6.277 e nel 2022 boom con 8.574 pratiche totali, che nel 99% dei casi riguardano la ristrutturazione di appartamenti o interi immobili già esistenti. Un record certificato anche dall'assessore con delega all'edilizia privata Antonio Bressa: «Questi numeri così importanti testimoniano il grande sforzo che è in atto da parte del Comune di Padova con il nostro settore Edilizia Privata per gestire una fase caratterizzata da grande dinamicità del comparto edilizio. Grazie al rinforzo del personale tecnico e alla riorganizzazione e digitalizzazione dei processi siamo al passo con la grande domanda di pratiche edilizie che arrivano da cittadini e professionisti, con la spinta in particolare del Superbonus. Il nostro impegno è quello di garantire, pur in una situazione particolarmente sfidante, la trasformazione che è in atto in città, con migliaia e migliaia di ristrutturazioni che stanno portando a un efficientamento delle nostre case, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale e un risparmio sull'approvvigionamento di energia, oltre a una migliore qualità dell'abitare. Continueremo nei prossimi mesi a confrontarci con gli ordini professionali e con tutti gli interlocutori interessati per proseguire nella strada dell'efficienza dei servizi posti in essere dal Comune per continuare ad essere all'altezza di questa fase così importante per il patrimonio edilizio dei padovani».