I residenti di Prato della Valle: «Non basta tagliare l'erba, è un asociale manto d'asfalto »

«Premesso il nostro plauso all'amministrazione per il ritorno in grande stile della festa ferragostana, con musica e i fuochi a basso impatto ambientale ebbene a Padova – dichiara Sebastiano Arcoraci, presidente dell’associazione Comitato Pro Prato della Valle - il Prato della Valle è ridotto, nei suoi spazi periferici, ad un asociale manto d’asfalto che può essere rivalutato e rivitalizzato con interventi non impegnativi per l’amministrazione comunale ma il programma agostano della piazza latita». Torna a farsi sentire il comitato Prato della Valle, nato alcuni mesi fa con l'intenzione di riportare vita nella zona, salita spesso alle cronace lo scorso anno per le risse su appuntamento tra la baby gang della provincia.

«Non basta tagliare l'erba»

«Abbiamo una delle più belle piazze d’Europa, ma ad agosto il massimo pensiero sembra tagliare l’erba. I padovani ed i turisti devono potere godere di una vasta area cittadina e l’assessorato di competenza deve prevedere la predisposizione, ad esempio - prosegue il presidente Arcoraci - di spazi pubblici sportivi per tornei e il gioco diffuso ed amato del padel, calcetto e non solo. L’ampia piazza d’asfalto bollente d’estate e poco permeabile d’inverno deve essere ridotta compatibilmente con i mercati annualmente sempre più ridotti e più scadenti. Serve una riabilitazione nobile e popolare del Prato della Valle, con l’estensione dell’anello adibito a prato ed eventi anche culturali pomeridiani e notturni. Un ragionamento costruttivo tra gli assessorati allo sport, cultura, al verde ed ai lavori pubblici può fare nascere nuove iniziative che possono portare giovamento anche ai numerosi e operosi imprenditori commerciali di Prato della Valle.

Costruttivi

«Il Comitato Pro Prato della Valle - aggiunge Arcoraci - ha incontrato gli assessori Colasio, Bressa e il vice sindaco Micalizzi facendo loro proposte e richieste di un programma di iniziative ma nessuna risposta ci è giunta dall’incontro dello scorso 21 giugno. Il nostro Comitato intende essere propositivo e costruttivo, ma senza un riscontro dell’Amministrazione comunale questa splendida piazza rischia di appassire e con essa una parte della città e degli interessi turistico-culturali. Non servono iniziative copia-incolla, - conclude Arcoraci - servono solo iniziative»