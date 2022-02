Padova avrà la sua statua dedicata ad una donna, ma non tra quelle di Prato della Valle

Padova avrà una nuova stata dedicata ad una donna, ma potrebbe anche non installata in Prato della Valle. Ieri, 31 gennaio, in nottata, il consiglio comunale ha dato l'ok alla mozione presentata da Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, ma con degli emendamenti che ampliano il discorso oltre la piazza, quindi anche alla possibilità di inserire altre sedi da destinare eventualmente ad una nuova statua. Quasi un veto poi sui due piedistalli individuati da Pillitteri e Colonnello. «Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare i due piedistalli vuoti presenti in Prato, per motivi storici e di tutela, si trovi - in Prato della Valle o nel centro cittadino - un luogo dove poter ospitare nuove statue di donna» si legge nella mozione approvata ieri dopo gli emendamenti.

Colasio

Ad escludere che la statua verrà posizionata in Prato della Valle tra le altre è stato l'assessore alla cultura, Andrea Colasio (vedi video in basso): «I due piedistalli rimarranno vuoti, perché in realtà sono pieni di storia. Abbiamo tanti nuovi luoghi che stanno nascendo a Padova, come piazzale Boschetti, dove dedicare uno spazio ad una nuova statua - sostiene Colasio - .Dire che Padova non dà ruolo alle donne è una stupidità. Bilanceremo il peso della storia, ma lo faremo nel corso dei decenni. Prato della Valle ha una sua identità compiuta, quindi valuteremo in Prato della Valle o da qualche altra parte la possibilità di inserire un'opera contemporanea».