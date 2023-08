Giochi di luce e musica, in 50mila per il Ferragosto in Prato della Valle

Erano anni che non si vedeva un'affluenza così massiccia per la consueta spettacolare serata di Ferragosto in Prato della Valle. C'erano cinquantamila persone, più di quanto ce ne si aspettasse. Forse anche perché sono sempre più quelli che per scelta o perché in qualche modo costretti sono dovuti rimanere in città nella settimana di Ferragosto. C'erano certo turisti e persone arrivate da fuori provincia, ma la maggior parte degli entusiasti presenti erano senza dubbio padovani. Niente più botti e fuochi d'artificio sostituiti da uno spettacolo di luci che pare più consono ai tempi che viviamo anche se è innegabile che restano tanti i "nostalgici" di quel tipo di spettacolo pirotecnico, che è cominciato alle 23 e 30 per terminare poco prima di mezzanotte. Ma la vera protagonista, giochi di luce a parte, è stata la musica, grazie alla crew di Radio Company che ha animato la serata dalle 18 e 30 fino a notte.