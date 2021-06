Padova finirà sui vasetti della Nutella in limited edition con una foto di Prato della Valle

La città del Santo ha battuto le colline di Valdobbiadene per un soffio, con il 51% delle preferenze. Assieme a Malcesine rappresenterà il Veneto nella collezione "Ti amo Italia"

Prato della Valle comparirà sui vasetti di Nutella. La città del Santo ha vinto il contest lanciato dalla Ferrero per i vasetti celebrativi dell’Italia.

Il concorso

Padova ha battuto le colline di Valdobbiadene con il 51% delle preferenze e assieme a Malcesine sarà la località che rappresenterà il Veneto sui vasetti della popolare crema al cioccolato, venduti in limited edition. “Ti amo Italia”, questo il nome dell’iniziativa, partirà in autunno e per la prima volta saranno luoghi iconici delle diverse regioni ad essere raffigurati, dopo un sondaggio online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.