Accoglienza dei migranti, prima frizione tra Giordani e il prefetto Messina

Tensione (alla luce del sole) tra il sindaco Sergio Giordani e il neoprefetto di Padova Francesco Messina sul tema dell'accoglienza dei migranti. A margine della cerimonia di insediamento del nuovo comandante regionale dei Carabinieri Giuseppe De Liso, i due hanno avuto un acceso diverbio. Alla base della discussione, alla quale ha assistito da vicino anche il Questore Antonio Sbordone, la difficoltà a trovare un posto dove accogliere i migranti arrivati a Padova. Il sindaco Giordani ha chiesto di liberare le palestre prima dell'inizio dell'anno scolastico, mentre Messina ha replicato che troverà presto una soluzione anche per il futuro senza però fornire garanzie. Davanti alla parola "hub" (che potrebbe essere in provincia e non a Padova) però il primo cittadino ha perso la pazienza, lasciando intendere che lui non permetterà che venga creata in città. Uno scambio che con nessuno dei due predecessori di Messina, Renato Franceschelli e Raffaele Grassi, era mai avvenuto. Anzi, tra loro c'è sempre stato un clima di collaborazione.

La spiegazione

«Io non litigo con nessuno perché non è nella mia indole. E' stata solo una discussione vivace e poi noi italiani siamo a bituati a gesticolare, magari vi siete fatti ingannare da quello. Abbiamo parlato di dove mettere queste persone, che non sono dei pacchi» ha spiegato poi Giordani a diverbio esaurito (e dopo che i rispettivi staff avevano fatto notare l'attenzione dei cronisti). «C'è una dimensione in movimento - dice invece il prefetto Messina, senza indugiare sulla discussione con Giordiani - .Noi gestiamo un momento molto delicato, caratterizzato da un afflusso massivo. Ora abbiamo risposto all'impatto di questi arrivi, ora c'è la difficlltà, ma è un problema ch risolverà il sottoscritto» ha chiuso il prefetto, che ha già dimostrato di avere un altro tipo di approccio sia con le istituzioni che con la comunicazione rispetto a chi lo ha preceduto.

La situazione

Le strutture di accoglienza della città di Padova attualmente sono al tutto esaurito e le palestre che sin qui hanno ospitato i primi migranti, arrivati a metà agosto, dovrebbero essere sgomberate entro tre giorni, visto che la prossima settimana c'è la prima campanella. In più, si tratta di calcolare l'arrivo anche dei prossimi migranti, perché il flusso non è terminato. Provincia, Comune e Prefettura devono dialogare, per non creare una situazione come quella del 2015, quando l'allora sindaco Massimo Bitonci e l'ex prefetto Patrizia Impresa litigarono per mesi sullo stesso tema e sulla tendopoli nata all'interno della ex caserma Prandina.