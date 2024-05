Parte la cabina di regia sul Pnrr della Prefettura, Meloni detta tempi e modi a Messina

Nel corso della mattinata di oggi, 27 maggio, il Prefetto Francesco Messina ha partecipato alla riunione in videoconferenza della cabina di regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La riunione è stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, con la partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e di quello per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto.

Nell’ambito territoriale della provincia di Padova hanno preso parte all’incontro, oltre al Prefetto, anche il direttore della locale Ragioneria territoriale dello Stato e i rappresentanti del Comune e della Provincia. Nell’occasione, si è proceduto al formale insediamento e all’avvio dei lavori delle cabine di coordinamento istituite presso ciascuna Prefettura per la definizione dei piani di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr. Compito delle cennate cabine di regia territoriali sarà quello di garantire il coordinamento dei diversi soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di rilevare tempestivamente eventuali criticità nonché agevolare l’espletamento degli adempimenti nelle tempistiche previste, fungendo anche da raccordo con la struttura di missione centrale.