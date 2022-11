I posti per i rifuguati sono pieni, dalla Prefettura si cercano altri 200 posti

Non ce la fanno più neanche le cooperative. E le politiche poco inclusive deo nuovo governo, probabilmente non contribuiranno. I numeri dei posti dell'accoglienza nel padovano non ci sono più. Pieni. A settembre la Prefettura aveva pubblicato un bando di gara aperto alle cooperative, ma su 300 posti richiesti per accogliere rifugiati, ne sono stati trovati solo 70. All'appello ne mancano ancora 230. Un problema che sorge anche a causa degli aumenti energetici, che rendono molto più difficile il lavoro di cooperative, prefetture e amministrazioni. Come scrive Il Mattino di Padova, nella nostra provincia, nelle ultime due settimane, sono arrivati 90 profughi. Tutti sono stati sistemati, ma di fronte agli sbarchi che non accennano a diminuire la situazione potrebbe peggiorare. Attualmente i posti disponibili totali sono 1.640. Di questi, 1.500 sono a disposizione della prima accoglienza e 140 per la seconda accoglienza. In particolare per il secondo livello di ospitalità la metà dei posti (70) è presente nel comune capoluogo. «I bandi sono poco attrattivi in questo momento - spiegano dalla Prefettura - Abbiamo aumentato un po' il contributo economico (da 28,74 euro a 30 euro) e abbiamo chiesto al Ministero di aggiornare il contributo anche per le convenzioni già in essere perché è possibile che qualcuno, alla scadenza del contratto, si tiri indietro». Intanto il prefetto Raffaele Grassi ha ordinato una ricognizione dei profughi già ospitati: a circa 120 migranti è stata revocata l'ospitalità da palazzo Santo Stefano perché è emerso che non avevano più le condizioni per la loro permanenza nei Cas: con un reddito fino a seimila euro, l'equivalente dell'assegno sociale, i migranti possono restare, ma se la somma supera quella soglia devono uscire e rendersi autonomi rispetto al circuito dell'accoglienza.