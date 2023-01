Ad Abano premiate nove mamme padovane

Domenica 15 gennaio, al Teatro “Teatrò” di Abano Terme, con il Patrocinio del Comune di Abano Terme, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Ventotto le Mamme in gara, preparate dai parrucchieri di “Salone Centrale hair & beauty” e dai truccatori di “il Tempio della Bellezze beauty center”, che sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione VERUSKA GUERRA 40 anni, impiegata, di Arcade (TV), mamma di Greta e Nora, di 3 ed 1 anno; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a LETIZIA INGROSSO, 50 anni, direttrice di una struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 24 e 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad EMANUELA LUCCINI, 63 anni, consulente d’immagine, di Polpenazze del Garda (BS), mamma di Valentina e Michele, di 40 e 34 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LINDA LODESANI vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”. Ospiti d’Onore la dottoressa ostetrica Barbara Benevento ed i campioni italiani di street dance coreografati da Giorgia Jo Chiurato e Luca Pizzamano della Flash Dance Academy. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

? “Miss Mamma Italiana Solare” ELENA BALBO, 43 anni, cuoca, di Monselice (PD), mamma di Aurora e Giacomo, di 15 e 10 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fashion” YANET PUPO, 34 anni, barista, di Abano Terme (PD), mamma di Emily e Luis, di 8 e 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sportiva” DAISY ZOSIMO, 44 anni, cameriera, di Teolo (PD), mamma di Lorenzo ed Alessia, di 15 e 13 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sorriso” VALENTINA GRIGGIO, 35 anni, responsabile amministrativa, di Monselice (PD), mamma di Leonardo di 4 anni;

? “Miss Mamma Italiana Dolcezza” AMBRA SARTO, 41 anni, parrucchiera, di Vescovana (PD), mamma di Febe e Lorenzo, di 13 e 7 anni;

? “Miss Mamma Italiana in Gambe” CRISTINA CARAUSU, 32 anni, mamma a tempo pieno, di Loreggia (PD), mamma di Sofia e Liam, di 10 e 2 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

? “Miss Mamma Italiana Gold Fotogenia” SIMONA MASSIMI, 46 anni, mamma a tempo pieno, di Castelfranco Veneto (TV), mamma dei gemelli Laerte e Lapo, di 15 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” CATIA CALLEGARO, 53 anni, oss, di Campolongo Maggiore (VE), mamma di Daniel e Lisa, di 26 e 24 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” FRANCESCA VIANELLO, 48 anni, impiegata, di Venezia, mamma di Alessandro di 16 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Chic” BARBARA PETRELLA, 51 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 22 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” DEBORA BIZZARRO, 46 anni, impiegata, di Tribano (PD), mamma di Thomas e Noemi, di 12 ed 8 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” INES DI NATALE, 48 anni, oss, di Mira (VE), mamma di Andrea ed Aurora, di 26 e 24 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa” PATRIZIA MODENA, 62 anni, infermiera, di Conselve (PD), mamma di Luca e Sara, di 37 e 33 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 28 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” LORENZA BARTOLOMEI, 58 anni, baby sitter, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 31 e 27 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” a pari merito, ANTONELLA BURATTONI, 64 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia, di 42 anni; DIANA SCUCCIMARRA, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni e NICOLETTA PADOVAN, 64 anni, casalinga, di Montebelluna (TV), mamma di Linda e Mattia, di 32 e 26 anni.