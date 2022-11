Meloni agli industriali veneti: «Necessaria l'autonomia energetica»

Un intervento quello del presidente del consiglio Giorgia Meloni, molto atteso quello di oggi, 28 novembre, a Padova. Nella giornata in cui il presidente Luca Zaia, presente al pala congressi per l'annuncio della nascita di Confindustria Veneto est, si è detto alquanto speranzoso rispetto a una svolta sulla partita dell’autonomia, tema carissimo al presidente della Regione, la premier dal canto suo ha fatto un intervento tutto di respiro nazionale.

Nord est

Nessun riferimento al Nord-est, Veneto mai nominato, mentre ha sempre parlato di nazione, termine che ha usato ripetutamente per far riferimento al paese che guida. E se c'è stato anzi un momento in cui il Veneto è stato chiamato in causa è stato probabilmente soltanto quando il Presidente del Consiglio si è espressa riguardo la necessità di «rendere questa nazione autonoma dal punto di vista energetico». Non si fa certo la figura di chi vuoi pensar male se lo si interpreta come un messaggio a tutti quegli amministratori che si oppongono a trivellazioni o alla presenza di rigassificatore nei porti cittadini. Sulla eventualità di nuove trivellazioni la questione è già stata affrontata dal presidente Luca Zaia che stimolato da più parti ha confermato quella che è la sua posizione da sempre, assolutamente contraria.

Trivelle

Il premier Meloni ha naturalmente elogiato gli industriali «che sono coloro, insieme ai lavoratori, producono la ricchezza della nazione» e non ha negato una battutta sottolineando che chi c'era prima di lei pensava di «cancellare la povertà con un decreto», riferendosi al Movimento 5 Stelle. Un intervento molto garbato nei toni, in cui ha spiegato quelli che sono i provvedimenti previsti nella manovra. Tanti applausi, non poteva essere altrimenti, ma anche qualche mugugno tra chi ha visto nella scelta delle parole e dei temi un modo per spegnere gli entusiasmi di chi vede l'autonomia come un obiettivo non più rinviabile.