«Abuso d'ufficio, norma da rivedere»: la premier Meloni in "soccorso" di Giordani

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di questo pomeriggio all’assemblea dell’associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dove era collegata in video conferenza, ha affrontato anche il tema dell'abuso di ufficio nel suo intervento.

La premier ha assicurato ai sindaci riuniti a Bergamo l’intenzione del suo governo di intervenire in questo senso. «Penso che sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabilità degli amministratori locali», ha detto nel suo video intervento. «Non possiamo lasciare in balia gli amministratori. Ve lo annuncio: il governo interverrà. C'è bisogno di dare una nuova centralità ai comuni d'Italia», ha chiosato la premier.

Il passaggio più interessante è proprio quello riguardante un tema che da queste parti è caldissimo, come quello dell'indagine che vede indagati il sindaco di Padova, Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina, proprio per abuso di ufficio. La vicenda è legata alla costruzione della nuova curva sud dello stadio Euganeo. «E' assolutamente necessario, per come la vedo io, definire meglio, a partire dall'abuso d'ufficio, le norme penali che riguardano i pubblici amministratori, norme il cui perimetro è oggi così elastico da prestarsi a interpretazioni che sono troppo discrezionali, e questo rende le scelte rischiose, con la conseguenze della “paura della firma” che inchioda la Nazione».