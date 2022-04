Quattro tesi vincono il premio di Aspiag dedicato a sostenibilità sociale e inclusione

Formazione, inclusione, valorizzazione delle differenze, coinvolgimento e gestione innovativa delle risorse umane, sostenibilità sociale: sono queste alcune delle parole chiave che rappresentano le quattro tesi a cui sono stati assegnati venerdì 15 aprile i premi di laurea “Despar Aspiag Service srl”.

Il premio

Il premio, alla sua prima edizione, è promosso da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, in collaborazione con l’Università di Padova e prevede l’assegnazione di quattro premi di laurea dell’importo di 1.500 euro ciascuno a candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’ateneo patavino afferenti alle Scuole di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, Psicologia e Economia e scienze politiche. Due le categorie del premio riservate alle migliori tesi compilative o di ricerca: la prima sulla promozione di percorsi di sviluppo formativo e professionale finalizzati a sostenere gli aspetti motivazionali e di coinvolgimento attivo delle risorse umane, considerato il progressivo innalzamento dell'età media della popolazione lavorativa impiegata. La seconda sul contributo che la funzione risorse umane può fornire nel verificare l’aderenza a standard di gestione dei collaboratori, in termini di inclusione occupazionale e di tutela della diversity e nel rispetto delle pari opportunità di trattamento del personale impiegato in azienda, al fine di rendere operativi gli obiettivi di sostenibilità nelle imprese. Ad aggiudicarsi i premi, tra i 29 lavori presentati, sono state, nella prima categoria, Laura Poli del corso di laurea magistrale in Psicologia Sociale, del lavoro e della comunicazione con la tesi ‘Riflettere sul sé lavorativo futuro: riflessioni a seguito di un’esperienza online’ , mentre, nella seconda categoria, Sara Crosta del corso di laurea magistrale in Entrepreneurship and Innovation con la tesi ‘ Sustainable Human Resource Management’, Fabiana Trapani del corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione con la tesi ‘ Diversità nel contesto di lavoro: atteggiamenti verso le persone LGBT' e Denise Zucchini del corso di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione con la tesi ‘Lo sviluppo professionale inclusivo e sostenibile in un gruppo di persone con vulnerabilità’. La giuria che ha selezionato le tesi vincitrici è composta dai professori dell’Università di Padova Laura Dal Corso, Paolo Gubitta e Daniele Marini e da due rappresentanti di Aspiag Service, Katia Moletta, Direttore selezione, formazione e sviluppo, e Giovanni Maria Prato, Responsabile Selezione sedi amministrative. Moletta, direttrice selezione, formazione e sviluppo di Aspiag Service, ha commentato: «Abbiamo pensato a questo premio insieme all’Università di Padova, perché siamo profondamente convinti che il legame e le interconnessioni tra università e impresa debbano essere sempre più rafforzati e che dalla contaminazione tra questi due mondi possano nascere nuove idee, proposte e progetti capaci di alimentare i percorsi di innovazione delle imprese. Per questo premio abbiamo scelto di concentrarci su alcuni temi come l’inclusione, la valorizzazione delle differenze e la sostenibilità sociale su cui la nostra azienda crede molto e su cui è impegnata in prima linea ogni giorno sia con iniziative dirette ai propri collaboratori, che alle persone che scelgono i nostri punti vendita, oltre che attraverso campagne, charity e attività di marketing sociale che danno sostanza ai valori di prossimità, inclusione e partecipazione che Aspiag Service ha scelto come punti cardine della propria azione». Matilde Girolami, prorettrice al Diritto allo studio, ha aggiunto: «L’Università di Padova è sempre lieta di contribuire alla realizzazione di iniziative come questa, che permettono di valorizzare gli studenti più bravi e toccano temi fondamentali per il progresso umano ed economico del mondo lavorativo nel quale gli studenti stessi si immettono dopo il conseguimento del diploma di laurea. L’interazione con la realtà imprenditoriale fornisce spunti preziosi e occasioni di approfondimento ai quali l’Ateneo tiene particolarmente nell’ottica di diffondere un sapere che sia sempre al passo con le dinamiche del tempo corrente».