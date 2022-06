Padova premia al centro di raccolta, c'è tempo fino al 30 giugno

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare all’iniziativa “Padova premia al centro di Raccolta”, la campagna che premia i cittadini virtuosi, quelli che differenziano bene i rifiuti ingombranti, elettronici e pericolosi conferendoli presso le stazioni ecologiche.La campagna è attiva presso i quattro centri di raccolta presenti sul territorio comunale padovano e ai Sabati Ecologici in piazzale Azzurri d’Italia, in zona Arcella. Fino al 30 giugno, i padovani potranno aderire all’iniziativa, recandosi in uno dei punti indicati, ricevendo una speciale tessera che sarà verificata e timbrata dagli operatori ad ogni conferimento. Al raggiungimento di tre timbri, corrispondenti a tre diversi accessi e, quindi, a tre operazioni di conferimento effettuate nel periodo, al cittadino verrà consegnato uno speciale omaggio composto da tre lampadine a led, l’illuminazione per una quotidianità più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente. L’iniziativa è valida per le utenze domestiche padovane, fino ad esaurimento scorte.

Dove è attivo il Progetto: Centri di Raccolta e Sabati Ecologici

Il progetto è in corso presso i quattro eco-centri della città: Guizza (via Pontedera), Euganea (via Montà 29), Stanga (via Corrado 1) e ZIP (corso Stati Uniti, 5). Inoltre, è valido anche al “Sabato Ecologico” del 25 giugno, il centro di raccolta mobile allestito ogni ultimo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 13 presso piazzale Azzurri d’Italia, organizzato con l’obiettivo di intercettare una zona della città in cui il fenomeno degli abbandoni è particolarmente presente.

Gli orari estivi dei Centri di Raccolta

Si ricorda che dallo scorso mese di maggio sono cambiate le aperture dei quattro centri di raccolta di Padova, con nuovi orari maggiormente vicini alle esigenze dei cittadini. Di seguito i nuovi orari estivi, in vigore fino al 30 ottobre:

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 13.00 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 9 alle 13.30

Come utilizzare i Centri di Raccolta

Nei Centri di Raccolta il cittadino residente nel territorio di riferimento può conferire gratuitamente tutti i rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ne sono un esempio: vecchi mobili, armadi, divani, assi da stiro, elettrodomestici di piccole o grandi dimensioni, giocattoli elettronici o elettrici. Ogni Centro di Raccolta è presidiato da uno o più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza. Il cittadino trasporta il rifiuto al Centro di Raccolta con mezzi propri e posiziona il materiale nel contenitore, seguendo le modalità impartite dal custode del centro.